عبدالله دقاق خواستار آزادی فوری استاد حسن مشیمع شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام شیخ عبدالله دقّاق از علمای بحرینی مقیم قم، در خصوص مطالبه آزادی استاد حسن مشیمع بیانیهای به شرح زیر صادر کرد:
بسمالله الرحمن الرحیم
﴿وَما اللَّهُ یُریدُ ظُلماً لِلعِبادِ﴾ سوره غافر، آیه ۳۱
از بزرگترین ابتلائاتی که جوامع با آن روبهرو میشوند، آن است که شأن انسانیِ انسان از او سلب شود و انسانهای راستین، تنها به جرم ایستادن در کنار حق و جانبداری از مظلومان، آماج مجازات قرار گیرند.
آنچه امروز از وضعیت سخت و طاقتفرسای استاد حسن مشیمع در دوران حبس انفرادی نقل میشود - از تشدید مشکلات جسمی گرفته تا شرایط بسیار دشوار بازداشت - همگان را در برابر مسئولیتی شرعی و اخلاقی قرار میدهد که هیچگونه گریز یا چشمپوشی از آن جایز نیست. سکوت در برابر آنچه بر استاد مشیمع میگذرد روا نیست؛ زیرا کرامت انسان و صیانت از جان او، بخشش یا امتیازی از سوی کسی نیست، بلکه اصلی ریشهدار است که پیش از قوانین و معاهدات بشری، در شریعتهای الهی به رسمیت شناخته شده است.
سلب آزادی به سبب رأی و اندیشه، و انباشت فشارهای جسمی و روانی بر زندانی، گونهای آشکار از ظلم است؛ ظلمی که نه دین آن را میپذیرد، نه عقل آن را تأیید میکند، و پیامدی جز تعمیق زخمها و افزایش تنش و التهاب در جامعه نخواهد داشت.
جوامع با سرکوب به ثبات نمیرسند و با خاموش کردن صداها ساخته نمیشوند؛ بلکه زمانی سامان مییابند که عدالت جایگاه خود را باز یابد و امنیت و کرامت انسان پاس داشته شود.
بر این اساس، ما خواستار آزادی فوری استاد حسن مشیمع هستیم و بر ضرورت رسیدگی جدی به وضعیت سلامت ایشان و درمان – گرچه در خارج از کشور باشد- برای حفظ جان با ارزش او تأکید میکنیم.
از خداوند متعال مسئلت داریم که امور را تسهیل فرماید، مسئولان را به راه راست هدایت کند، ظلم را از ستمدیدگان برطرف سازد و عدالت را بنیاد حاکمیت قرار دهد. بیگمان او شنوا و اجابتکننده است، و ستایش خداوند را در همه حال، در آغاز و انجام، بهجا میآوریم.
دوشنبه 8 رجب 1447 هـ
29 دسامبر 2025 م.
