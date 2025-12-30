خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: آیا رنگ موهایی که زنها برای رنگ کردن مو و ابروی خود بکار می برند، مانع از وضو و غسل است یا خیر؟

اگر جرمی که مانع رسیدن آب به مو است، نداشته باشد و فقط رنگ باشد، وضو و غسل صحیح است.

انجام غسل با گوشواره آیا صحیح است؟

در غسل باید ظاهر بدن شسته شود؛ بنا بر این سوراخ جای گوشواره و مانند آن اگر به قدری گشاد باشد که داخل آن دیده شود، باید آن را شست و اگر دیده نشود شستن داخل آن لازم نیست؛ لذا در صورتی که گوشواره مانع رسیدن آب به ظاهر گوش نشود، لطمه ای به صحت غسل نمی زند و بیرون آوردن آن هم لازم نیست در غیر این صورت باید خارج نموده و یا آب را به ظاهر بدن برساند.

جنین دارای روح که مُرده به دنیا می آید، آیا غسل مس میت بر مادر، واجب است؟

اگر بچه چهار ماهه ای مرده به دنیا بیاید، مادر او باید غسل مس میت کند، بلکه اگر از چهار ماه کمتر هم داشته باشد بهتر است مادر او غسل نماید.

آیا زن در هنگام غسل باید دنبالۀ موی خود را حتماً بشوید؟ آیا نرسیدن آب به مقداری از گیسوان در هنگام غسل موجب بطلان غسل می گردد؟ (با فرض اینکه پوست سر و بیخ مو کاملاً شسته شده باشد)

شستن تمام موهای بلند به احتیاط واجب لازم است.

آیا در غسل باید موهای بلند سر هم شست؟ اگر جنس موی فرد به گونه‌ای باشد که به هم گره می‌خورد، آیا گره خوردگی مانع محسوب می‌شود؟

در غسل بنابر احتیاط واجب، باید موهای بلند شسته شود. اگر گره خوردن مو مانع رسیدن آب و شسته شدن مو نباشد، اشکالی ندارد و تشخیص آن با خود مکلف است.

۱. آیا فرد حائض می‌تواند غسل جنابت انجام دهد؟

۲. غسل‌های مستحبی مانند غسل جمعه چطور؟

ج۱) صحّت غسل جنابت در فرض مذکور محل اشکال است؛ و این شخص پس از پاکی می‌تواند به غسل جنابت اکتفا کند، لیکن احوط این است که نیت هر دو غسل حیض و جنابت را بنماید.

ج۲) مانعی ندارد، بلکه مستحب است.

آیا غسل جنابت کفایت از غسل های مختص بانوان (حیض، نفاس و...) می کند؟

بطور کلی غسل جنابت کفایت از بقیه غسل ها می کند.