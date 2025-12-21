به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی افتخارات اخیر تیم ملی تکواندو جمهوری اسلامی ایران در عرصههای بینالمللی، از جمله نایبقهرمانی جهان و قهرمانی امیدهای جهان، استاد هادی ساعی رئیس فدراسیون تکواندو، عصر روز دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴ با آیتالله رضا رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) و عضو مجلس خبرگان رهبری دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، هادی ساعی با ارائه گزارشی از دستاوردهای اخیر تکواندو ایران، به نقش این رشته ورزشی در ارتقای جایگاه بینالمللی کشور و ظرفیت بالای ورزش در ایجاد ارتباط میان ملتها اشاره کرد و ورزش را یکی از ابزارهای مؤثر دیپلماسی فرهنگی و تمدنی دانست.
آیتالله رمضانی نیز با تأکید بر جایگاه جهانی گفتمان اهلبیت(ع)، ورزش را بستری مؤثر برای تبیین و معرفی فرهنگ اهلبیتی در سطح بینالملل برشمرد و اظهار داشت: مفاهیمی چون جوانمردی، اخلاق، عدالتطلبی، معنویت و کرامت انسانی که در سیره اهلبیت(ع) متجلی است، از طریق ورزش و حضور قهرمانان در میادین جهانی قابلیت انتقال و اثرگذاری گسترده دارد.
وی افزود: بهرهگیری آگاهانه از نام و سیره اهلبیت(ع) در رقابتهای بینالمللی میتواند پیوندی عمیق میان ورزشکاران کشورهای مختلف، بهویژه در جهان اسلام، ایجاد کند و زمینهساز تقویت دیپلماسی فرهنگی اهلبیتی شود.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) همچنین بر معنویتگرایی، توسل و اقتدا به سیره امیرالمؤمنین علی(ع) بهعنوان الگوی کامل اخلاق، شجاعت و انصاف در میادین ورزشی تأکید کرد و خواستار توجه ویژه مسئولان به شأن و جایگاه قهرمانان بهعنوان سفیران فرهنگی و اخلاقی جمهوری اسلامی ایران در سطح بینالمللی شد.
در این دیدار، حجتالاسلام استاد عبدالله بینایی، استاد محمد جمشیدی دبیرکل فدراسیون تکواندو، استاد وحیدی رئیس هیأت تکواندو استان یزد نیز حضور داشتند.
