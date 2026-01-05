به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با صدور پیامی، درگذشت داماد آیت الله محمدتقی پورمحمدی را به ایشان تسلیت گفت.

متن پیام آیت‌الله «رضا رمضانی» به شرح زیر است:

وَبَشِّرِ الصَّابرِینَ الَّذینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَهٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

آیت الله آقای حاج شیخ محمدتقی پورمحمدی دام عزه العالی

سَلَامٌ عَلَیْکُمْ

خبر درگذشت مرحوم مغفور آقای محمد محمدصادقی، داماد گرامی جنابعالی موجب تأسف گردید.

ضمن عرض تسلیت و تعزیت به جنابعالی و خانواده محترمه به ویژه صبیه مکرمه از درگاه خداوند منّان برای روح آن فقید سعید رحمت، مغفرت و حشر با موالیانش و برای شما و همه بازماندگان و داغدیدگان صبر جمیل و أجر جزیل مسألت می‌نمایم.

رضا رمضانی

.................................

پایان پیام/ 167