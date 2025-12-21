به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سعید جازاری، رئیس دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت(ع)، از برگزاری نخستین کنفرانس بین‌المللی علوم نوین در مهندسی با محور «آینده‌پژوهی هوش مصنوعی» خبر داد.

وی اظهار داشت: اولین کنفرانس بین‌المللی علوم نوین در مهندسی (آینده‌پژوهی هوش مصنوعی) در روزهای ۲۸ و ۲۹ دی‌ماه، از سوی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت(ع) برگزار خواهد شد.

رئیس دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت(ع) با تشریح اهداف اصلی این کنفرانس بین‌المللی گفت: هدف اصلی ما ایجاد یک پلتفرم میان‌رشته‌ای و بین‌المللی است که پژوهشگران، مهندسان و متفکران را گرد هم آورد تا درباره تأثیر هوش مصنوعی بر آینده مهندسی به گفت‌وگو بپردازند. ما معتقدیم هوش مصنوعی تنها یک ابزار نیست، بلکه یک تحول پارادایمی است که باید با نگاهی آینده‌نگر، مسئولانه و بین‌رشته‌ای به آن پرداخت.

وی افزود: هوش مصنوعی با سرعتی بی‌سابقه در حال دگرگونی همه صنایع و علوم است. اگر صرفاً به وضعیت موجود نگاه کنیم، از حرکت بازمی‌ایستیم. آینده‌پژوهی به ما کمک می‌کند تا روندها، فرصت‌ها و حتی خطرات احتمالی را شناسایی کرده و برای آن‌ها برنامه‌ریزی کنیم. ما می‌خواهیم در این کنفرانس تنها کاربران فناوری نباشیم، بلکه سازندگان آینده‌ای هوشمند و اخلاق‌محور باشیم.

دکتر جازاری با اشاره به ماهیت میان‌رشته‌ای هوش مصنوعی تصریح کرد: پیوند اصلی در این رویکرد، حل مسئله است. هوش مصنوعی امروز مانند یک توانمندساز و شتاب‌دهنده بین‌رشته‌ای عمل می‌کند و زبان مشترکی برای مهندسی ایجاد کرده است؛ زبان داده، الگوریتم و شبیه‌سازی.

وی در ادامه با ذکر نمونه‌هایی کاربردی بیان کرد: در حوزه امنیت سایبری، هوش مصنوعی به ما کمک می‌کند با تحلیل الگوهای رفتاری، حملات پیچیده را پیش‌بینی و خنثی کنیم. در مهندسی دریا، استفاده از الگوریتم‌های بهینه‌سازی و مدل‌سازی می‌تواند طراحی کشتی‌ها را کارآمدتر کرده یا مسیرهای دریایی را با کمترین مصرف انرژی و بیشترین ایمنی برنامه‌ریزی کند. حتی در مهندسی ارزش، هوش مصنوعی با تحلیل حجم انبوهی از داده‌های تاریخی و واقعی، ما را در تصمیم‌گیری برای بهینه‌ترین تخصیص منابع یاری می‌دهد.

رئیس دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت(ع) تأکید کرد: در واقع، هوش مصنوعی مرزهای سنتی بین رشته‌ها را کمرنگ کرده است و یک مهندس امروز باید علاوه بر دانش تخصصی خود، سواد داده و درک مناسبی از قابلیت‌های این فناوری داشته باشد. این کنفرانس دقیقاً با هدف نمایش این اکوسیستم یکپارچه طراحی شده است.

وی بزرگ‌ترین چالش در این مسیر را شکاف زبانی و فرهنگی میان متخصصان دانست و گفت: یک مهندس کامپیوتر ممکن است درک عمیقی از چالش‌های پیچیده سازه‌های دریایی نداشته باشد و برعکس، که این مسئله باعث می‌شود راه‌حل‌ها گاهی انتزاعی یا غیرعملی باشند.

دکتر جازاری خاطرنشان کرد: نقش این کنفرانس، ایجاد گفتگو و ترجمه نیازها و توانمندی‌ها به زبان مشترک است. ما با گرد هم آوردن متخصصان در یک فضای علمی و ارائه نمونه‌های موفق و کاربردی (Case Studies) نشان می‌دهیم که این همکاری نه‌تنها ممکن، بلکه بسیار ضروری و پربازده است. هدف این است که مهندس عمران نیاز واقعی خود را به زبانی شفاف برای متخصص هوش مصنوعی بیان کند و متخصص هوش مصنوعی نیز راه‌حل خود را بر اساس محدودیت‌های فنی و ایمنی دنیای واقعی ارائه دهد.

وی در پایان با اشاره به دستاوردهای مورد انتظار این رویداد بین‌المللی گفت: ما به دنبال سه دستاورد کلیدی هستیم؛ نخست، شبکه‌سازی و شکل‌گیری گروه‌های کاری خودجوش و بین‌رشته‌ای میان اساتید، پژوهشگران و دانشجویان که پس از کنفرانس نیز به همکاری ادامه دهند. دوم، تعریف پروژه‌های مشترک و خلق ایده‌ها و پیشنهادهای پژوهشی نوینی که از دل گفت‌وگوهای میان‌رشته‌ای بیرون بیاید و مورد حمایت نهادهای علمی و صنعتی قرار گیرد. سوم، ارتقای جایگاه بین‌المللی از طریق نمایش ظرفیت‌های پژوهشی کشور در این عرصه‌های نوین و جذب همکاری‌های بیشتر با مراکز علمی تراز اول جهان.

دکتر جازاری در پایان ابراز امیدواری کرد این رویداد جرقه‌ای برای حرکت به سمت مهندسی نسل آینده در کشور مهندسی هوشمند، یکپارچه و پاسخگوی چالش‌های پیچیده جهان امروز باشد.

