جازاری: کوروش ناجی یهودیت و نماد تاریخ افتخارآمیز ایران است/ لزوم شناخت ایران از طریق مراجعه به انجیل

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس دانشگاه بینالمللی اهلبیت(ع)، امروز چهارشنبه در مراسم گرامیداشت میلاد حضرت مسیح(ع) که در این دانشگاه برگزار شد، با اشاره به جایگاه ایران در متون دینی مسیحیت گفت: اگر میخواهید ایران را بشناسید، به انجیل مراجعه کنید.
حجتالاسلام والمسلمین «سعید جازاری» با اشاره به کتاب «عزرا» افزود: در این کتاب، زمانی که میخواهند ایران را معرفی کنند، از کوروش یاد میشود؛ همان کوروش بزرگ که سه اقدام بزرگ تاریخی انجام داد. نخست، نجات یهودیت در یکی از سنگینترین دورانهای فشار و سختی، دوم فراهم کردن زمینه مهاجرت یهودیان به اورشلیم و سوم تلاش جدی برای بازسازی معابد.
جازاری تأکید کرد: این تاریخ ایران است و زمانی که ما درباره مسیحیت سخن میگوییم، به این پیشینه افتخار میکنیم. ما آبرومندانه از این سخن میگوییم که نخستین نسل از حواریون حضرت عیسی(ع)، برخی به ایران آمدند.
رئیس دانشگاه بینالمللی اهلبیت(ع) با اشاره به پیشینه مسیحیت در ایران گفت: اگر امروز به آذربایجان نگاه کنیم و کلیساهای تاریخی مانند قرهکلیسا را معرفی کنیم، تاریخ تأسیس آنها به حدود سال ۶۰ میلادی بازمیگردد؛ یعنی به نسل نخست شکلگیری کلیساها و معابد مسیحی در جهان. این، افتخاری بزرگ برای ایران است.
وی افزود: طبیعی است که ما در عید نوئل و میلاد حضرت مسیح(ع)، با دوستان مسیحی خود شریک هستیم؛ چرا که در این سرزمین، این آب و خاک و این تاریخ، با هم سهیم بودهایم.
جازاری با اشاره به کلیپی که در این مراسم پخش شد، گفت: ما این همزیستی و تعامل را در تاریخ پیش و پس از انقلاب اسلامی نیز مشاهده میکنیم. بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره)، در نخستین روزهای انقلاب، میزبان شخصیتهای مسیحی بودند و آن نشستها، درس بزرگی برای جامعه ما به شمار میرود.
وی ادامه داد: نشستن در کنار هم، گفتوگو، همنشینی و حتی نوشیدن چای در کنار یکدیگر، نماد دوستی، برادری و همکیشی در توحید است. این فرهنگ گفتوگو و همزیستی، در این مکتب به ما آموخته شده است.
رئیس دانشگاه بینالمللی اهلبیت(ع) همچنین به سیره رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری نیز در این ایام، معمولاً در منازل خانوادههای مسیحی حضور پیدا میکنند که این رفتار، پیام روشنی از احترام، همدلی و همزیستی ادیان الهی دارد.
جازاری در پایان با تأکید بر سنت اهلبیت(ع) اظهار کرد: این برادری، تعامل و زیست دوستانه، از مکتب اسلام و بهویژه سنت خاص اهلبیت(ع) نشأت گرفته است. از دانشجویان عزیز نیز ضمن تبریک این ایام، درخواست دارم این فرهنگ برادری و همزیستی را حفظ کرده و در جامعه گسترش دهند.
.............................
پایان پیام/ 167
نظر شما