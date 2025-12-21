یلدا فرصت انتقال پیام صلح و دوستی ایران به جهان است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانیپور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در پیامی، به مناسبت باستانی شب یلدا، این روز را یادآور ریشههای عمیق تمدنی ایرانی و فرصتی برای انتقال پیام صلح و دوستی دانست.
«معاشران گره از زلف یار باز کنید/ شبی خوش است، بدین قصهاش دراز کنید
حضور خلوت انس است و دوستان جمعاند/ وان یکاد بخوانید و در فراز کنید
یلدا، این آیین کهن و ماندگار ایرانی، نماد پیوند دلها، پاسداشت نور، امید و صبوری در بلندترین شب سال است، شبی که قرنهاست ایرانیان در هر کجای جهان با یاد وطن، خانواده و میراث مشترک ادبی و فرهنگی، آن را گرامی میدارند.
ایرانیان عزیز
یلدا یادآور ریشههای عمیق تمدنی ما، فرهنگ گفتوگو، مهروزی، خانواده محوری و ایمان به غلبه روشنایی بر تاریکی است. این میراث ارزشمند، سرمایهای فرهنگی است که همواره هویت ایرانی، اسلامی ما را در فراز و نشیبهای تاریخ حفظ کرده و به جهانیان معرفی کرده است.
ضمن گرامیداشت این آئین کهن، یلدا فرصتی برای تقویت همبستگی، حفظ پیوندهای فرهنگی و انتقال پیام صلح، دوستی و معنویت ایرانی به ملتهای جهان است.
امیدوارم در پرتو همدلی، خرد جمعی و نور ایمان، فردایی روشنتر برای ایران عزیز و جامعه ایرانیان در سراسر جهان رقم بخورد.»
