قم میزبان نخبگان ایرانی و افغانستانی در شب یلدا

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با بلندترین شب سال، با حضور جمعی از شاعران، نویسندگان، فرهنگیان و نخبگان ایرانی و افغانستانی در شهر قم برگزار شد.
در این برنامه، شرکتکنندگان با شعرخوانی، گفتوگوهای فرهنگی و بازخوانی آداب و رسوم مشترک شب یلدا، بر پیوندهای تاریخی، زبانی و فرهنگی دو ملت تأکید کردند.
برگزارکنندگان این محفل، شب یلدا را فرصتی برای تقویت همگرایی فرهنگی و حفظ میراث مشترک ایران و افغانستان دانستند.
حاضران در این آیین، اشتراکات عمیق ادبی و فرهنگی دو کشور را بستری مناسب برای گسترش تعاملات نخبگانی و گفتوگوی میانفرهنگی عنوان کردند و بر نقش زبان فارسی در تقویت این پیوندها تأکید ورزیدند.
این برنامه در فضایی صمیمی و ادبی برگزار شد و با استقبال گسترده شرکتکنندگان همراه بود.
