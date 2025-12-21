ملت ایران دستِ پُر خود را به دشمن نشان داد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین گردهمایی روحانیون مقیم مرکز ارتش با حضور حجت الاسلام والمسلمین عباس محمدحسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش، حجت‌الاسلام سعید نصیرالاسلامی رییس اداره عقیدتی سیاسی نداجا به میزبانی این نیرو برگزار شد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در آیین گردهمایی روحانیون مقیم مرکز ارتش ضمن تبریک حلول ماه مبارک رجب و میلاد باسعادت امام علی علیه‌السلام، بر اهمیت برنامه ریزی و اجرای برنامه‌های فرهنگی برای ارتقای توان مأموریتی و رزمی ارتش تاکید کرد.

حجت‌الاسلام محمدحسنی با اشاره به نقش جهادی روحانیون در جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: روحانیت همواره در خط مقدم بوده و در سخت‌ترین شرایط، دوشادوش نیروهای مسلح ایستاد و به وظیفه خود عمل کرد؛ افتخاراتی که شاید همه آنها در تاریخ ثبت نشود، اما نزد خداوند محفوظ خواهد ماند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با تاکید بر آیه ۶۵ سوره نساء مبنی بر اطاعت آگاهانه از پیامبر و ولی جامعه اسلامی تصریح کرد: عزت، موفقیت و سعادت هر جامعه‌ای به میزان تبعیت آن از حجت الهی وابسته است. از منظر قرآن، شأن رهبری الگودهی و شأن امت، الگوپذیری است.

حجت‌الاسلام محمدحسنی با اشاره به اهمیت پیگیری مستمر انجام کارها اظهار کرد: نیمه‌کاره رها کردن برنامه‌ها یکی از آسیب‌های مدیریتی کشور است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با اشاره به بیانات رهبر انقلاب (مدظله العالی) پس از جنگ تحمیلی ۱۲روزه، هفت تکلیف راهبردی اعلام‌شده را نقشه راه جامعه دانست و خاطرنشان کرد: روحانیت مسئولیت ویژه‌ای در هدایت معنوی جامعه، نورانی کردن دل‌ها، ترویج صبر و آرامش و تشویق مردم به تقویت دین و دانش بر عهده دارد.

حجت‌الاسلام محمدحسنی در ادامه با اشاره به وضع سربازان اظهار کرد: توجه جدی به وضع سربازان، سلامت اخلاقی و امنیت روانی آنان از مطالبات مؤکد رهبر معظم انقلاب است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، دشمنی آمریکا و نظام استکباری با جمهوری اسلامی را ناشی از «دین و دانش ملت ایران» دانست و تصریح کرد: بهانه‌هایی مانند هسته‌ای یا حقوق بشر پوششی برای مقابله با استقلال ملتی است که بر پایه ایمان و علم ایستاده است.

حجت‌الاسلام محمدحسنی با اشاره به تلاش دشمن برای وارونه‌نمایی واقعیت‌های جنگ ۱۲روزه تأکید کرد: ملت ایران پیروز قطعی این نبرد بوده و نمایش اقتدار نظامی، انسجام مردمی، رهبری حکیمانه و توان بازدارندگی نیروهای مسلح، از شاخص‌های روشن «دست پُر» جمهوری اسلامی ایران در این رویارویی است. در حقیقت به تعبیر رهبر معظم انقلاب در جنگ تحمیلی ۱۲روزه ملت ایران دستِ پُر خود را به دشمن نشان داد.

............

پایان پیام/ ۲۱۸

