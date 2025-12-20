به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار «علی محمد نائینی» در یادواره سردار شهید حاج محمود قلی‌پور و شهدای محله نیروی دریایی رشت، با اشاره به نقش تاریخی استان گیلان در دفاع مقدس گفت: گیلان سرزمین جهاد و شهادت از میرزا کوچک‌خان جنگلی تا شهدای بزرگی چون شهید املاکی است.

سخنگو و معاون روابط عمومی کل سپاه پاسداران افزود: مردم این استان در دوران دفاع مقدس بیش از ۷۰ درصد نیازهای جنگ را تأمین کردند و اعزام کامیون‌های پر از کمک‌های مردمی به جبهه‌ها، فراتر از یک استان به یک رویداد ملی تبدیل شد.

وی با بیان اینکه کمک‌های مردمی گیلان بالای ۱۵۰۰ کامیون بود و این کار کوچک نبود، گفت: این اعزام‌ها در واقع یک رویداد بزرگ ملی بود و نشان داد شعاع خدمات مردمی و نفوذ اجتماعی علمای استان، به‌ویژه آیت‌الله احسان‌بخش، فراتر از مرزهای گیلان بود.

سردار نائینی، با اشاره به حضور علمای برجسته استان گفت: آیت‌الله بهجت، آیت‌الله ربانی املشی و آیت‌الله احسان‌بخش از مفاخر معنوی گیلان بودند.

وی تصریح کرد: آیت‌الله احسان‌بخش در جبهه‌ها حضور دائمی داشت، در قرارگاه‌ها و شب‌های عملیات کنار رزمندگان بود و در جذب کمک‌های مردمی زبانزد بود.

سخنگو و معاون روابط عمومی کل سپاه پاسداران، با بیان اینکه رزمندگان گیلان در یگان‌ها و قرارگاه‌های مختلف جزو نیروهای برجسته بودند، اظهار کرد: این استان در عرصه‌های سیاسی نیز پیشتاز بود؛ در مقابله با فتنه سال ۸۸، گیلان اولین استان پیشتاز در حضور میدان شد و الهام‌بخش همه کشور بود.

سردار نائینی با اشاره به پیام رهبر انقلاب در صبح جمعه جنگ ۱۲ روزه گفت: حضرت آقا فرمودند رژیم اشتباه کرده و بیچاره خواهد شد. این پیام اعتماد به نفس مردم را برانگیخت و آنان را به ستون مستحکم دفاع ملی بدل ساخت.

وی ادامه داد: پس از نماز جمعه، مردم وارد میدان شدند و شب هنگام وعده صادق ۳ آغاز شد. روز بعد نیز جشن میلیونی ضدصهیونیستی شکل گرفت و کار رژیم در میدان تمام شد.

سخنگو و معاون روابط عمومی کل سپاه پاسداران، با بیان اینکه دشمن تصور می‌کرد با ترور فرماندهان و حمله به سایت‌های راداری کشور بی‌دفاع می‌شود، افزود: نیروهای مسلح آماده بودند و رزمایش‌های پیشین با دو هدف برگزار شده بود؛ حفظ آرایش نظامی و نمایش قدرت بازدارندگی.

وی افزود: همان شب فرماندهان اعلام کردند آرایش دفاعی با آمادگی کامل برقرار است و دشمن در غروب روز اول جنگ، تمام محاسبات خود را از دست داد.

سردار نائینی، با اشاره به نقش شهدا در تربیت نیروهای ویژه در سایت‌های موشکی گفت: شهدا همچنان نا شناخته‌اند؛ شهدایی چون احمد کاظمی که در تراز شهید سلیمانی، شهید تهرانی‌مقدم و شهید حاجی‌زاده قرار دارند.

وی یکی از دستاوردهای شهدا پس از دفاع مقدس را تشخیص تغییر تهدیدات بیان کرد و افزود: تهدیدات از زمینی به فرازمینی تغییر کرد و اولویت تولید موشک مشخص شد.

سخنگو و معاون روابط عمومی کل سپاه پاسداران، با بیان اینکه رهبر انقلاب نیز اعتقاد به تولید موشک داشتند، اضافه کرد: این قدرت درون‌زا توسط جوانان کشور تولید شد.

وی گفت: امروز فرماندهی در لایه‌های مختلف هوافضا و نیروی دریایی سپاه در اختیار متولدین دهه‌های ۶۰ و ۷۰ است و متوسط سن دانشمندان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۳۰ سال است.

سردار نائینی با بیان اینکه رزمایش‌های رزمی به‌طور مستمر برگزار شد تا آمادگی کامل حفظ شود، تصریح کرد: جنگ ۱۲ روزه پیشینه‌ای روشن دارد و آن مجاهدت شهداست.

وی افزود: آرایش دفاعی از پیش تعیین شده بود و همین امر امکان پاسخ‌گویی را فراهم کرد.

سخنگو و معاون روابط عمومی کل سپاه پاسداران، با بیان اینکه شهدا اقتدار تولید کردند و با فداکاری در جنگ ترکیبی، وعده صادق ۱ و ۲ پاسخ به تعرض و وعده صادق ۳ پاسخ به جنگ تمام‌عیار بود.

وی افزود: دشمن پس از شکست مفتضحانه تلاش کرد آن را با جنگ رسانه‌ای جبران کند، اما حقیقت اقتدار ایران در میدان تثبیت شد.

