به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام «محمدمهدی شریف‌تبار» در چهارمین جلسه ستاد هم‌اندیشی طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» با بیان اینکه این طرح با رویکردی قرارگاهی در حال اجراست، اظهار کرد: ایجاد وحدت رویه در ترویج سبک زندگی قرآنی و جریان‌سازی مفاهیم الهی در متن زندگی مردم از اهداف اصلی این برنامه است.

وی با اشاره به زمان‌بندی اجرای طرح افزود: برنامه ملی «زندگی با آیه‌ها» از ابتدای ماه رجب آغاز می‌شود و ایام اعتکاف به‌عنوان نزدیک‌ترین و مؤثرترین مقطع زمانی، ظرفیت بالایی برای ضریب‌دهی و تعمیق اهداف این طرح قرآنی دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های معنوی اعتکاف، گفت: مجموعه محتوایی «حالت پرواز» که ویژه این ایام طراحی شده، می‌تواند نقش مهمی در ارتباط‌گیری عمیق‌تر مخاطبان با پیام‌ها و مفاهیم قرآن کریم ایفا کند.

شریف‌تبار با بیان اینکه خادمی قرآن محور اصلی این طرح است، تصریح کرد: طرح «زندگی با آیه‌ها» بر دو رکن اساسی انگیزه‌بخشی و محفل‌سازی قرآنی استوار است تا تدبر در آیات الهی به‌صورت فراگیر در محافل دینی و فرهنگی نهادینه شود.

وی همچنین بر ضرورت حفظ ارتباط مستمر با مخاطبان مختلف تأکید کرد و افزود: استفاده هوشمندانه از فضای مجازی، فضاسازی محیطی، تبلیغات شهری و بهره‌مندی از ظرفیت‌های زیست‌بوم قرآنی، از الزامات موفقیت این طرح به شمار می‌رود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران در پایان خاطرنشان کرد: هدف نهایی طرح «زندگی با آیه‌ها» این است که دو کارکرد اساسی قرآن، یعنی هدایتگری و زندگی‌بخشی، برای عموم مردم ملموس شود و آموزه‌های قرآنی در رفتار فردی و سبک زندگی اجتماعی تجلی پیدا کند.

