به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سناتور راجه ناصر عباس جعفری رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان در بیانیه‌ای تند اعلام کرد: در پاکستان عدل و انصاف به قتل رسیده است و امروز قدرت‌مندان هر آنچه بخواهند، بدون توجه به قانون و حقوق مردم، اجرا می‌کنند.

وی اظهار داشت: از طریق پارلمان به حقوق مردم تعرض می‌شود، از مسیر دستگاه قضایی ظلم اعمال می‌شود و پلیس نیز ابزار فشار و سرکوب شده است. افراد بی‌گناه کشته می‌شوند، برخوردهای موسوم به «مقابله پلیسی» صورت می‌گیرد و همه این موارد به‌طور آشکار در رسانه‌ها بازتاب می‌یابد.

راجه ناصر تأکید کرد: هم مردم پاکستان و هم پارلمان این کشور عملاً بی‌اثر و بی‌اختیار شده‌اند و دیگر هیچ چیز در جایگاه واقعی خود قرار ندارد.

به گفته وی، در پارلمان به‌جای قانون‌گذاری به نفع مردم، اقداماتی برای پایمال کردن حقوق آنان انجام می‌شود.

رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان با اشاره به وضعیت نهادهای حاکمیتی افزود: عملکرد پلیس، دادگاه‌ها و بوروکراسی برای همه روشن است. از یک سو تمامیت و ثبات کشور هدف هجمه قرار گرفته و از سوی دیگر، مردم با بدترین موج گرانی روبه‌رو هستند و در چنین شرایطی تصمیماتی اتخاذ می‌شود که فشار بیشتری بر مردم وارد می‌کند.

این سناتور پاکستانی تصریح کرد: در حال حاضر ۹۰ درصد مردم پاکستان در کنار عمران خان ایستاده‌اند و هر کسی که امروز در مقابل او قرار دارد، عملاً در کنار افراط‌گرایان ایستاده است.

وی افزود: تلاش حاکمیت این است که مردم را ناامید و مأیوس کنند و القا کنند که کاری از دستشان برنمی‌آید، اما این رفتار نشانه ترس، نگرانی و شکست آنان است؛ چرا که هیچ‌کس با جنگیدن با مردم خود پیروز نخواهد شد.

راجه ناصر گفت: اعتماد عمومی به نظام حاکم به‌طور کامل از بین رفته و کشور بدون رضایت و همراهی مردم اداره می‌شود.

به گفته وی، تصمیمات و توافق‌هایی که این افراد در سطح بین‌المللی انجام می‌دهند، هیچ مشروعیتی نزد مردم پاکستان ندارد.

رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان ضمن محکومیت قاطع تصمیمات اخیر خاطرنشان کرد: روند رسیدگی قضایی به پرونده‌های عمران خان کاملاً گزینشی است؛ پرونده‌هایی که از ماه ژانویه در دادگاه عالی معلق مانده و رسیدگی نمی‌شود، در حالی که تصمیمات دلخواه و سلیقه‌ای اتخاذ می‌گردد.

وی افزود: این افراد گمان می‌کنند چنین تصمیم‌هایی آنان را نجات خواهد داد، اما حقیقت این است که حتی با وجود مصونیت، ترس از دل آنان خارج نشده و همه این اقدامات در سایه وحشت انجام می‌شود.

راجه ناصر با لحنی انتقادی گفت: پناه می‌بریم به خدا از اینکه افراد بزدل، حقیر و کوچک بر سرنوشت یک کشور مسلط شوند. وی دعا کرد خداوند مردم پاکستان را از دست این ظالمان رهایی بخشد و در کشور، حاکمیت قانون، برتری قانون اساسی و تحقق عدالت و حقوق واقعی مردم برقرار شود.

............

پایان پیام/ ۲۱۸

