به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روز سهشنبه و همزمان با میلاد باسعادت امام محمد باقر(ع)، مراسم افتتاح رسمی مرکز الباقر(ع) و سمینار «نقش امام محمدباقر(ع) در شکلگیری مبانی فکری مکتب اهلبیت(ع)» در اسلامآباد پاکستان برگزار شد.
این مرکز بهعنوان دفتر مرکزی و ستاد اجرایی مؤسسه بینالمللی الباقر(ع) فعالیت خواهد کرد.
در آیین افتتاح این مرکز، آیتالله رضا رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع)، طی سخنانی که از طریق ارتباط ویدئویی ارائه شد، با اشاره به آغاز فعالیت این مؤسسه و تقدیر و تشکر از عوامل این مرکز، ابراز امیدواری کرد با سیاستها، اهداف و راهبردهای تعیینشده، این مجموعه بتواند در مسیر اصلی خود حرکت کند و مأموریتهای خود را بهدرستی انجام دهد.
پاسخگویی به پرسشهای نسل امروز، بهویژه جوانان
وی با بیان اینکه امروز اسلام باید بهصورت جامع به جامعه جهانی معرفی شود، افزود: تبیین درست معارف اسلامی و پاسخگویی به پرسشهای نخبگان جامعه، بهویژه نسل جوان، امری ضروری و بسیار مهم است که نباید از آن غفلت شود.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) تأکید کرد: معرفت دینی نسبت به اهلبیت(ع) باید بهصورت عمیق به جامعه جهانی منتقل شود تا روشن گردد اسلام دینی معتدل، عقلانی، معنوی و عدالتخواه است که به دنبال گسترش عدالت در جامعه جهانی و توسعه ارتباطات انسانی است.
حدیث امام باقر(ع) و تبیین پنج نوع ارتباط در اسلام
آیتالله رمضانی با اشاره به حدیثی از امام باقر(ع) مبنی بر اینکه «اسلام بر پنج پایه نماز، روزه، حج، زکات و ولایت استوار است»، این حدیث را ناظر به پنج نوع ارتباط دانست و تصریح کرد: این پنج اصل، چارچوبی جامع از روابط انسانی و اجتماعی در اسلام را ترسیم میکند.
وی نماز را بهترین مصداق ارتباط انسان با خدا دانست و گفت: همه جلوههای عبودیت، از قیام و رکوع تا سجده، در نماز متجلی است؛ نمازی که با تکبیر آغاز و با تسلیم پایان مییابد.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) روزه را بیانگر ارتباط انسان با خود معرفی کرد و افزود: روزه افزون بر آثار جسمی، انسان را به فضائل نفسانی و تقوا میرساند و زمینه آشتی و ارتباط عمیق با خویشتن را فراهم میکند.
وی با تأکید بر روایات مربوط به معرفت نفس، تصریح کرد: شناخت صحیح انسان از خود، زمینهساز شناخت عمیقتر خداوند و برقراری ارتباط درست و آگاهانه با دیگران است.
آیتالله رمضانی زکات را نماد ارتباط انسانها با یکدیگر دانست و گفت: زکات علاوه بر پرورش روحیه ایثار، نقش مهمی در فقرزدایی دارد و موجب تقویت مسئولیتپذیری اجتماعی و همبستگی میان افراد جامعه میشود.
وی حج را جلوهای از ارتباط بینالمللی در اسلام دانست و افزود: حضور مسلمانان از ملتهای مختلف در این فریضه الهی، زمینه تبادل فرهنگی و تقویت اقتدار امت اسلامی را فراهم میکند و این ارتباط باید تقویت شود.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) رابطه ولایی را پنجمین نوع ارتباط در اسلام برشمرد و تأکید کرد: ارتباط با صاحب ولایت، جایگاهی اساسی در تقرب به خداوند متعال دارد و نقش محوری در منظومه اعتقادی اسلام ایفا میکند.
لزوم معرفی جامع اسلام در مسیر تمدن نوین اسلامی
آیتالله رمضانی با بیان اینکه اسلام به ابعاد دیگری همچون رابطه با محیط زیست نیز توجه دارد، تصریح کرد: در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی، باید اسلام در همه ابعاد و ساحتهای انسانی، بهصورت دقیق، جامع و عمیق معرفی شود.
نقش اهلبیت(ع) در هدایت علمی، معنوی و اجتماعی
وی اهلبیت(ع) را دارای مرجعیت علمی، معنوی و سیاسی دانست و بر معرفی صحیح و جامع آنان به نخبگان و عموم جامعه تأکید کرد.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) در پایان ابراز امیدواری کرد اینگونه مؤسسات بتوانند وظایف خود را بهدرستی انجام دهند و زمینهای فراهم شود تا جامعه جهانی و همه نسلها، بهویژه نسل جوان، شناختی دقیقتر، جامعتر و عمیقتر از اهلبیت(ع) بهدست آورند.
همچنین در این مراسم، حجتالاسلام والمسلمین دکتر سید شفقت حسین شیرازی، رئیس مؤسسه الباقر(ع)، طی سخنانی ضمن خوشامدگویی به اساتید حوزه و دانشگاه و شرکتکنندگان و میهمانان مراسم گزارشی از فعالیتها و اهداف این موسسه بیان کرد.
دیگر سخنرانان نیز به تبیین خدمات علمی و تأثیرات فکری امام محمد باقر(ع) پرداختند.
