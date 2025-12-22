طالبان ۱۸۴۳ جریب زمین شیعیان در شهرک نوآباد غزنی افغانستان را مصادره کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تعدادی از ساکنان منطقه شیعه‌نشین نوآباد شهر غزنی افغانستان از مصادره زمین‌های خود به دست حکومت طالبان شکایت دارند.

بر اساس دست خطی که به خبرنگار ابنا رسیده است، وزارت عدلیه حکومت طالبان در تازه‌ترین اقدام جنجالی خود، ۱۸۴۳ جریب زمین (هر جریب ۲۰۰۰ متر مربع) شهرک مسکونی نوآباد در ناحیه ششم شهر غزنی افغانستان را «امارتی» (دولتی) اعلام کرده است.

این تصمیم که در اواخر مهر ۱۴۰۴ از سوی محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب‌شده صادر شد، چند روز قبل، در اواخر آذر به ساکنان منطقه ابلاغ و هزاران خانواده شیعه را در معرض کوچ اجباری قرار داده است.

در نامه رسیده به خبرنگار ابنا نوشته شده که در این منطقه تقریبا ۱۴هزار خانوداه غالبا شیعه زندگی می‌کنند که دارای ۳۸ محراب مسجد، مدارس، حوزه‌های علمیه، دارالقرآن، حوزه امنیتی(پاسگاه پلیس) و برق دولتی می‌باشند.

همچنین در نامه تأکید شده است که زمین‌های مصادره شده شیعیان، ۳۲ سال قبل از مالکان قبلی خریداری شده و منازل مسکونی در آنان ساخته شده است.

در انتهای نامه این تصمیم حکومت طالبان را مایه نگرانی شدید و تشویش‌خاطر زائدالوصف اهالی شیعه این منطقه دانسته و از کسانی‌که توانایی حل این معضل را دارند درخواست کمک شده است.

این تصمیم طالبان بخشی از اقدامات گسترده طالبان برای بازپس‌گیری زمین‌هایی است که ادعا می‌شود دولتی است که تاکنون میلیون‌ها مترمربع زمین را در سراسر افغانستان شامل شده است.

گفتنی است، در آبان ۱۴۰۴، نوآباد در لیست ۹ شهرکی قرار گرفت که کاملاً مسترد شده اعلام شدند و در آذر ماه که اعلام شد بیش از ۷۶۱ هزار جریب زمین در شش ماه اخیر امارتی ثبت شده، شامل ۱۸۴۳ جریب زمین شهرک نوآباد نیز بود.

منتقدان، از جمله فعالان حقوق بشر و گزارشگر ویژه سازمان ملل، ریچارد بنت، هشدار دادند که چنین اقداماتی می‌تواند به بی‌اعتبار شدن اسناد مالکیت خصوصی، افزایش نااطمینانی در بازار مسکن و موج جدیدی از آوارگی منجر شود.

از سوی دیگر وزیر عدلیه طالبان اتهامات تبعیض را انکار کرده، اما ساکنان شیعه نوآباد غزنی همچنان در نگرانی به سر می‌برند و خواستار دادرسی عادلانه هستند.

