به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سردار محمود توکلی، جانشین فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای بزرگوار بهویژه سردار سرافراز سپاه اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی، اظهار کرد: در شهر تهران، از زمان شهادت سردار دلها تاکنون، همهساله برنامهها و رویدادهای بسیار خوبی برای بزرگداشت یاد و نام شهدای مقاومت برگزار شده است؛ بهگونهای که در برخی سالها طی بازهای ۱۰ روزه، حتی روزهایی را داشتیم که دو تا سه برنامه بزرگ بهصورت روزانه برگزار میشد.
سردار توکلی با اشاره به برنامههای امسال دهه مقاومت گفت: امسال نیز مجموعهای از برنامهها برای بزرگداشت مکتب، راه، رسم و سیره حاج قاسم سلیمانی و دیگر شهدای مقاومت تدارک دیده شده است که از روز نهم دیماه با برگزاری همایش کارمندان تراز مکتب حاج قاسم سلیمانی آغاز میشود و تا هفدهم دیماه ادامه خواهد داشت. آخرین برنامه نیز شب شعر مقاومت و یادمان شهید حاج قاسم سلیمانی با حضور شاعران آیینی ایرانی و خارجی برگزار خواهد شد.
اجتماع کارگران در حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره)
وی تصریح کرد: در خلال ۹ تا ۱۷ دیماه، اجتماع بزرگ کارگران برای یادبود حاج قاسم سلیمانی در حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد و همزمان رزمایش کمک مؤمنانه واحدهای کارگری به نیت این شهید والامقام اجرا میشود. همچنین همایش اصناف تهران در جهت بزرگداشت شهدای اصناف و یاد و خاطره حاج قاسم عزیز پیشبینی شده است.
اعتکاف نوجوانان به نیت حاج قاسم
سردار توکلی درباره برنامههای ویژه نوجوانان و جوانان نیز ادامه داد: با توجه به ایام اعتکاف، در بسیاری از مساجد، برنامه اعتکاف برگزار میشود و نوجوانان در این برنامهها حضور فعال خواهند داشت. در مساجدی که نوجوانان اعتکاف برگزار میکنند، این عزیزان به نیت سردار حاج قاسم سلیمانی اعتکاف خود را برگزار کرده و در حین آن از محتواهای تولید شده استفاده میکنند تا با راه و روش حاج قاسم در زندگی بیشتر آشنا شوند.
اردوی راهیان مکتب حاج قاسم در کرمان
وی افزود: اردوی راهیان مکتب حاج قاسم نیز از دیگر برنامههای این دهه است که در آن علاقهمندان از مساجد و پایگاههای بسیج به نیت زیارت مرقد مطهر حاج قاسم سلیمانی عازم شهر کرمان خواهند شد و از برنامههای این شهر بهرهمند میشوند.
مراسم ملی سالگرد شهادت حاج قاسم
سردار توکلی درباره مراسم ملی سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی ادامه داد : در روز یازدهم دیماه، مراسم سراسری و ملی گرامیداشت سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در تهران برگزار خواهد شد که زمان و مکان دقیق آن متعاقباً به اطلاع مردم عزیز خواهد رسید.
پویش سراسری تولید و انتشار محتوا
وی همچنین به دیگر برنامهها اشاره کرد و افزود: برگزاری یادوارههای منطقهای و محلی در مساجد، پایگاههای بسیج، ادارات، کارخانجات و واحدهای تولیدی از دیگر برنامههای این ایام است و هر ساله تعداد قابل توجهی هرساله یادواره محلی به نیت حاج قاسم سلیمانی برگزار میشود. همچنین تولید و انتشار محتوا در رسانهها شامل رادیو، تلویزیون، رسانههای مکتوب و غیرمکتوب و فضای مجازی در قالب یک پویش سراسری انجام خواهد شد. نشستهای روشنگری در مساجد نیز برای تبیین ویژگیهای مکتب حاج قاسم برگزار خواهد شد.
مراسم دختران حاج قاسم و شب شعر مقاومت
وی خاطرنشان کرد: مراسم دختران حاج قاسم که یکی از برنامههای سالانه بانوان تهران است، و همچنین شب شعر مقاومت با حضور شاعران آیینی ایرانی و خارجی، از دیگر برنامههای دهه مقاومت خواهد بود.
سردار توکلی در پایان تصریح کرد:امیدواریم مجموعه این برنامهها بتواند فضای شهر تهران را به عطر و بوی شهدا، بهویژه حاج قاسم سلیمانی، معطر کند و مردم مجدداً با راه و روش و سیره حاج قاسم تجدید پیمان و عهد داشته باشند. راه حاج قاسم یک راه ادامهدار است و مردم هرگز رشادتها، فداکاریها و جانفشانیهای شهدای جبهههای مقاومت را فراموش نخواهند کرد.
