عمل انقلابی و حرکت در مسیر ولی فقیه، مهمترین درس حماسه ۹ دی است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ متن بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به مناسبت سالروز حماسه نهم دی (۹ دی) بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حماسه نهم دی، روز خیزش سراسری مردم غیرتمند ایران علیه فتنه گران هتاک به ساحت مقدس حسینی، روزی ماندگار و فراموش نشدنی است. غیرت دینی و تعهد انقلابی مردم در این روز جلوه گر شد و یوم الله دیگری در تاریخ ایران اسلامی رقم زد.
تقیّد و پایبندی ملت ایران به ارزشهای اسلامی به ویژه ارادت به خاندان اهل بیت و حضرت سید الشهداء -علیهم السلام- نقطهی افتخار و عامل پویایی ملت ایران است و مردم با این روحیه ایمانی همیشه گره گشا و عزت آفرین بودهاند.
بصیرت و موقع شناسی مردم در تمام عرصهها میتواند توطئهها را خنثی و پایههای نظام اسلامی را استحکام بخشد. در دفاع مقدس ۱۲ روزه، دشمن به خیال جدایی ملت از انقلاب، گزافه گوییها و جسارتهایی کرد، اما وحدت و یکپارچگی ملت جز رسوایی و سیه رویی برای دشمن چیزی نداشت.
درس نهم دی؛ تدیّن، عمل انقلابی و حرکت در مسیر رهنمودهای ولی فقیه است و بیشک، اقتدار و عظمت امروز جمهوری اسلامی ایران با سلوک در مسیر ولایت و تمسک به صبر و بصیرت پایدار خواهد ماند.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در سالروز یوم الله ۹ دی ضمن تجدید بیعت با پرچمدار عزت و اقتدار ایران اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خامنهای -مدظلهالعالی- بر ضرورت وحدت و همدلی ملت و مسئولین، برای غلبه بر مشکلات، تأکید و از همگان برای حضور در مجالس پاسداشت این حماسه ماندگار دعوت میکند.
تفضلات حضرت حق و هدایتهای معنوی ولیاللهالاعظم -ارواحنافداه- همواره، همراه ملت حماسه ساز ایران است و آینده درخشان این ملت با امداد و نصرت الهی و استقامت در مسیر حق به زودی محقق خواهد شد، إنشاءالله.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
