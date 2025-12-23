پارلمان رژیم صهیونیستی، قانون تعطیلی دفاتر الجزیره را دائمی کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست)، قانون موسوم به «قانون الجزیره» را که پیش‌تر به‌صورت موقت در آوریل ۲۰۲۴ (فروردین ۱۴۰۳) تصویب شده بود، به قانون دائمی تبدیل کرد.

این قانون در ابتدا به‌عنوان قانون اضطراری تصویب شده و بر اساس آن، دفتر شبکه الجزیره در قدس و سراسر اسرائیل در تاریخ ۵ مه ۲۰۲۴ (۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳) بسته شد.

قانون جدید به «شلومو کرعی» وزیر ارتباطات رژیم صهیونیستی، اختیار می‌دهد تا پایان سال ۲۰۲۷ (دی ۱۴۰۶) دستور تمدید تعطیلی دفاتر الجزیره را صادر کند.

همچنین این قانون به وزیر ارتباطات و نخست‌وزیر اجازه می‌دهد در هر زمان، بدون وجود شرایط اضطراری مانند جنگ و بدون نیاز به حکم قضایی، شبکه‌های خارجی را اگر تهدیدی برای امنیت رژیم محسوب شوند، تعطیل و تجهیزات آنها را مصادره کنند.

در رأی‌گیری کنست، ۲۲ عضو به نفع این قانون رأی دادند و ۱۰ عضو مخالفت کردند که ۹ نفر از مخالفان از نمایندگان عرب بودند.

................................

پایان پیام/ 167