انتخابات زودهنگام کنست در دستور کار نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو در حال آماده‌سازی برای برگزاری انتخابات زودهنگام کنست و احتمالاً حل این نهاد قانون‌گذاری است.

وب‌سایت «سروجیم» نوشت: نتانیاهو به همراهان خود گفته است برای انتخابات زودهنگام و منحل کردن کنست آماده شوند. او توضیح داده که انتخابات در ماه ژوئن 2026 (خرداد 1405) برگزار خواهد شد، یعنی چهار ماه پیش از موعد رسمی تعیین‌شده در 27 اکتبر 2026 (5 آبان 1405).

روزنامه «یدیعوت آحرونوت» گزارش داد نتانیاهو خواستار تشکیل تیمی برای هدایت کارزار انتخاباتی حزب لیکود شده است. در این صورت، انتخابات مقدماتی فهرست حزب طی ماه‌های آینده برگزار خواهد شد.

نتانیاهو در ظاهر تأکید دارد که دولت کنونی دوره خود را کامل خواهد کرد و به وزرای ارشد گفته است: «بودجه آینده تصویب خواهد شد و انتخابات در موعد مقرر برگزار می‌شود.» با این حال، در جلسات خصوصی با وزرا، او درباره قانون جنجالی معافیت یهودیان ارتدوکس از خدمت نظامی نیز صحبت کرده و وعده تصویب آن را داده است.

یدیعوت افزود: نتانیاهو به دلیل افزایش تنش‌ها در دولت، از تیم نزدیک خود خواسته برای احتمال منحل شدن زودهنگام کنست آماده باشند؛ زیرا ائتلاف حاکم ممکن است در تصویب بودجه و قانون معافیت با مشکل مواجه شود.

یک مقام بلندپایه دولتی گفت: «نتانیاهو به همه پیام می‌دهد که انتخابات در موعد مقرر برگزار خواهد شد، چون نمی‌خواهد انضباط سیاسی سست شود یا فضای بی‌توجهی ایجاد گردد.» با این حال، او همزمان خود را برای احتمال منحل کردن کنست آماده می‌کند.

وزرای دولت نیز می‌دانند که تلاش‌ها برای حفظ ائتلاف ممکن است شکست بخورد. به همین دلیل برخی اقدامات فوری را دنبال می‌کنند؛ از جمله تلاش وزیر امنیت ملی راست‌گرا، برای تصویب قانون اعدام زندانیان محکوم به حملات علیه اسرائیلی‌ها.

دلیل اصلی احتمال فروپاشی کنست، اختلافات شدید با احزاب دینی درباره قانون خدمت نظامی و معافیت پیروان آن‌هاست. بازداشت شماری از یهودیان ارتدوکس مخالف قانون خدمت نظامی پس از درگیری با پلیس، فشار بیشتری بر احزاب دینی وارد کرده است.

منابع یدیعوت تأکید کردند ممکن است راهی جز منحل کردن کنست باقی نماند، حتی اگر همه اعضای ائتلاف مخالف باشند.

............................

پایان پیام/ 167