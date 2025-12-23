به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سید ساجد علی نقوی، رئیس شورای علمای شیعه پاکستان، اظهار داشت: امت اسلامی امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت نیازمند است و چنین اجتماعاتی نقش مؤثری در بیدارسازی این آگاهی جمعی ایفا می‌کنند. لازم است همین روحیه اتحاد و همدلی، در مسیر ترویج عملی مأموریت، شخصیت و سیره حضرت زهرا(س) استمرار یابد.

وی با هشدار نسبت به تضعیف فرهنگ اسلامی گفت: امروزه تلاش‌های گسترده‌ای برای تضعیف تمدن اسلامی و تحمیل ارزش‌های غیراسلامی بر جامعه در جریان است و مقابله با این روند تنها با الهام گرفتن از سیره، شخصیت و آموزه‌های حضرت فاطمه زهرا(س) امکان‌پذیر خواهد بود.

ساجد نقوی با ابراز تأسف خاطرنشان کرد: در سطح حکومتی، نظام مؤثر و منسجمی برای تربیت نسل جدید بر اساس آموزه‌های اسلامی وجود ندارد، در حالی که تلاش‌ها برای انحراف فکری جوانان شدت گرفته است. در چنین شرایطی، نقش حوزه‌ها و مدارس دینی بسیار حیاتی است و برگزاری این‌گونه برنامه‌های دینی و فکری اقدامی شایسته تقدیر محسوب می‌شود، هرچند این مسئولیت باید در سطح دولت نیز به‌طور جدی دنبال شود.

وی بر ضرورت حفظ وحدت میان مذاهب اسلامی تأکید کرد و گفت: همه مذاهب باید متحد بمانند، به مقدسات یکدیگر احترام بگذارند و اختلافات خود را با رویکردی علمی و متمدنانه مطرح کنند؛ این اصل، اساس منشور شورای وحدت ملی است.

ساجد نقوی در پایان تصریح کرد: در پاکستان، اختلاف شیعه و سنی هرگز در سطح مردمی وجود نداشته است. اگرچه برخی عناصر همواره در پی گسترش نفرت و تفرقه بوده‌اند، اما ملت آگاهانه این توطئه‌ها را ناکام گذاشته است.

