به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین پورمدنی، مدیر پاسخگویی اینترنتی مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی، در همایش «گفتگوگرهای هوشمند اسلامی و آینده پژوهش‌های دینی» به معرفی و تشریح سامانه «دیندان» (چت‌بات پاسخگوی هوشمند سوالات دینی) که در مرکز کامپیوتر علوم اسلامی نور برگزار شده بود، پرداخت.

وی تاکید کرد که این پروژه در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم حرکت به سمت تولید فناوری هوش مصنوعی و نه صرفاً مصرف آن، شکل گرفته است. او مسئله اصلی را چالش کمبود زمان پاسخگویی به حجم عظیم سوالات ورودی به مرکز ملی دانست و اظهار داشت: «ما در مرکز ملی با یک چالشی روبرو هستیم که ورودی‌ها و سوالات بسیار زیاد هست، اما به تناسب حجم ورود، پاسخگویی بسیار کند است.»

دلیل نیاز به دستیار هوشمند؛ کاربران ۲۴ساعته

پورمدنی، نیاز مبرم جامعه به پاسخگویی سریع و در دسترس را عامل اصلی آغاز پروژه دیندان معرفی کرد.

وی با بیان اینکه همیشه در هر زمان و مکان، روحانی و عالم در دسترس نیست، به مشکلات کاربران اشاره کرد و این مسئله را اینگونه توضیح داد: «ما خیلی وقت‌ها با پرسشگرانی روبرو بودیم که می‌گفتند من دیشب مثلاً نیمه‌شب یک سوالی به ذهنم آمده بود، خواب شب را از من گرفت.» سامانه دیندان با هدف ایجاد یک امکان «پاسخگویی خودکار، سریع و اورژانسی» برای پرسش‌های دینی رونمایی شده تا چالش‌های اینچنینی برطرف گردد.

اعتبارسنجی داده‌ها؛ گام نخست تولید هوش مصنوعی دینی

مدیر پاسخگویی اینترنتی مرکز ملی پاسخگویی، بر کیفیت محتوای مورد استفاده در دیندان تأکید کرد و آن را وجه تمایز اصلی این سامانه با دیگر چت‌بات‌ها دانست.

او گفت: «یکی از مهم‌ترین اشکالاتی که در واقع مشترک هست، این است که منابع درست و نادرست با هم خلط می‌شود و خروجی که به شما می‌دهد از همه این‌هاست.»

وی تصریح کرد که برای جلوگیری از این مشکل، گام نخست بر اساس داده‌های پالایش‌شده و معتبر برداشته شده است: «گام نخست در پاسخگویی هوشمند را بر اساس یک دیتاهای معتبر برداشتیم. تمام حاصل آن زحمات دوستان که شما در دیندان مشاهده می‌فرمایید مبتنی بر دیتاهای خود مرکز ملی پاسخگویی است.» این داده‌ها، حاصل بیش از یک دهه پرسش و پاسخ‌های ذخیره‌شده و بازبینی‌شده مرکز است.

هوشمندسازی فرآیند با «مقسم هوشمند»

حجت‌الاسلام پورمدنی توضیح داد که هدف گام دوم، هوشمندسازی فرآیند ارجاع و پاسخگویی بوده است.

در این مرحله، سیستم با استفاده از «مقسم هوشمند»، موضوع سؤال را تشخیص داده و آن را به گروه تخصصی مربوطه (فقه، اخلاق، کلام، مشاوره و…) ارجاع می‌دهد، در حالی که پیش از این تمامی این فرآیندها توسط نیروی انسانی انجام می‌شد.

درک مفهومی سؤال؛ چالشی بزرگ در فقه

وی یکی از پیچیده‌ترین سرویس‌های دیندان را قابلیت «درک مفهومی سؤال و یافتن سوالات مشابه معنایی» دانست.

این فرآیند، خصوصاً در مسائل فقهی، برای دستیابی به پاسخ‌های دقیق ضروری است. او در این باره گفت: «درک مفهوم سوال و پیدا کردن سوالات مشابه معنایی خصوصاً در بحث‌های فقه بسیار کار نیاز داره و الحمدالله ما در سامانه از این فرآیند الان بهره‌مند هستیم.» این سیستم می‌تواند تفاوت‌های ظاهری سوالات را کنار زده و به ریشه و مفهوم اصلی پرسشگر دست یابد.

سامانه کاملاً بومی با مستندسازی کامل

پورمدنی در پایان به ویژگی‌های کلیدی سامانه دیندان اشاره کرد: دسترسی ۲۴ ساعته، حفظ حریم خصوصی کاربر و «یادگیری مدام». وی با بیان این که این سامانه تمام حوزه‌های دینی شامل احکام، اعتقادات، اخلاق و تربیت، روانشناسی، مشاوره، تاریخ و سیاست را پوشش می‌دهد، بر بومی بودن آن تأکید کرد و گفت: این سامانه کاملاً بومی است، پاسخ‌ها بسیار مستند و مداوم بروز بانک داده بروز می شود.

وی تصریح کرد که دیندان در حال حاضر به عنوان دستیار هوشمند کارشناسان مرکز ملی نیز استفاده می‌شود.

............

پایان پیام