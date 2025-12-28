به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه مجمع شورای تخصصی حوزویِ شورای عالی انقلاب فرهنگی که شامگاه شنبه در قم برگزار شد، پیشنویس «سیاستها، مقررات و دستورالعملهای بهرهگیری از هوش مصنوعی مولد در فعالیتهای علمی» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
اعضای مجمع ضمن تأکید بر رعایت اصول اخلاقی و اسلامی در استفاده از هوش مصنوعی مولد، لزوم پایبندی به ضوابط کلی نظیر اتخاذ رویکرد «فرصت ـ تهدید»، تضمین مسئولیتپذیری حقوقی و اخلاقی در پژوهشها، ضرورت حفظ عاملیت انسان در فعالیتهای علمی، شفافیت نتایج، تحقق عدالت علمی و صیانت از امنیت اطلاعات و همچنین لزوم ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی در سطح سیاستها و ضوابط کلان استفاده از هوش مصنوعی مولد در فعالیتهای علمی را مورد تاکید قرار دادند.
در این جلسه، چالشها و آسیبهای احتمالی مربوط به دستورالعملهای مذکور از جمله ابهام در مسئولیتپذیری، سوگیری های هوش مصنوعی، نبود سازوکارهای نظارتی کافی، دشواری رصدپذیری فرآیندهای هوش مصنوعی، ضرورت تخصصیسازی و بومیسازی فناوری با توجه به ملاحظات امنیتی، تعدد مقررات میان دانشگاهها و نیاز به توجه به موضوع به کارگیری هوش مصنوعی در فعالیتهای آموزشی مورد بررسی قرار گرفت.
حجتالاسلام والمسلمین پارسانیا، رئیس شورای تخصصی حوزوی، ضمن تأکید بر اهمیت هوش مصنوعی در عرصه علمی و فرهنگی کشور، تدوین سیاستهای جامع برای بهرهگیری از هوش مصنوعی مولد در فعالیتهای علمی را لازم دانسته و افزودند: در تهیه این سیاستها باید تمامی ابعاد فلسفی، اخلاقی، حقوقی و فرهنگی به طور جامع لحاظ شود و با ایجاد زیرساخت مناسب، زمینه برای تدوین آیین نامههای کارآمد و مسئولانه در نهادهای علمی کشور فراهم گردد.
......................
پایان پیام
نظر شما