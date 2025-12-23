تلاش سازمان ملل برای کاهش مرگ مادران و کودکان در افغانستان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد (UN-Habitat) روز سهشنبه (۲ دی) با انتشار پیامی در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که افزایش دسترسی به خدمات بهداشتی پایه میتواند مرگومیر مادران و کودکان در افغانستان را به طور چشمگیری کاهش دهد.
این سازمان تأکید دارد که هیچ کودکی و هیچ مادری نباید قربانی بیماریهای قابل پیشگیری شود و دسترسی همگانی به مراقبتهای بهداشتی اولیه، حق اساسی هر انسانی است.
در همین راستا، این برنامه با دریافت حمایت مالی از دولت ژاپن، پروژه بازسازی مرکز درمانی «جنتگل» در شرق کابل را آغاز کرده است؛ این مرکز پس از پایان بازسازی، قادر به ارائه خدمات مؤثرتر و باکیفیتتر به هزاران نفر از ساکنان منطقه خواهد بود.
افغانستان همچنان یکی از کشورهایی است که نرخ مرگومیر مادران و کودکان در آن به دلیل کمبود امکانات بهداشتی و خدمات درمانی کافی، بسیار بالاست و سازمانهای بینالمللی بارها نسبت به این وضعیت هشدار دادهاند.
برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد تصریح میکند که ادامه حمایتهای جامعه جهانی برای بازسازی و تقویت زیرساختهای بهداشتی، به ویژه در مناطق محروم و آسیبپذیر، برای نجات جان هزاران مادر و کودک ضروری است.
این پروژهها نه تنها به بهبود وضعیت سلامت مادران و کودکان افغان کمک میکند، بلکه گامی مهم در جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد در زمینه سلامت مادران و کودکان به شمار میرود.
