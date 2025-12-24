به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر دبیر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) (سهشنبه، ۲ دی) با انتشار اعلامیهای از راهاندازی یک برنامه جدید برای تقویت خدمات درمانی در افغانستان خبر داد.
این نهاد با هزینهای معادل سه میلیون دلار، در دو سال آینده سه مرکز جامع درمانی را در استانهای کنر، قندهار و دایکندی افغانستان احداث میکند.
به گفته این نهاد، مراکز یادشده در چارچوب حمایت از مهاجرین بازگشته به کشور افغانستان و آوارگان داخلی ساخته میشوند و بودجه آن از صندوق بشردوستانه افغانستان تأمین خواهد شد.
در اعلامیه آمده است که مرکز درمانی استان کنر به عنوان یک بیمارستان عمومی فعالیت خواهد کرد و توان ارائهی خدمات درمانی به حدود ۱۵۰ هزار نفر را خواهد داشت.
سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تأکید کرده است که این پروژه با هدف بهبود دسترسی قشر آسیبپذیر به خدمات درمانی و کاهش فشار بر زیرساختهای درمانی محلی اجرا میشود.
