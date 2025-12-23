به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز پژوهشی «شناختیک» در ایام جنگ ۱۲ روزه، نظرسنجی گسترده‌ای میان ۵۳۵۰ تبعه افغانستان ساکن ایران انجام داد؛ نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که مهاجران افغان به طور چشمگیری با دستاوردهای ایران در برابر رژیم صهیونیستی همدل هستند.

بر پایه این نظرسنجی، ۶۳ درصد شرکت‌کنندگان «کاملاً موافق» و ۱۶.۵ درصد نیز «موافق» با موفقیت‌های سیاسی و نظامی ایران بوده‌اند. تنها ۲ درصد از پاسخ‌دهندگان نظر کاملاً مخالف ابراز کرده‌اند.

این آمار بیانگر حمایت قاطع اکثریت مهاجران افغان از گفتمان مقاومت جمهوری اسلامی ایران است و تصویری خلاف آنچه برخی رسانه‌های معاند تلاش می‌کنند ترسیم کنند، ارائه می‌دهد.

مرکز شناختیک تأکید کرده است که این نتایج، وجود ظرفیت عظیمی از همدلی راهبردی میان جامعه مهاجران افغان با جبهه مقاومت به رهبری ایران را آشکار می‌سازد.

به گفته این مرکز، دل اکثریت مهاجران افغان نه با شبکه‌های رسانه‌ای خارج‌نشین مخالف، بلکه با جبهه تمدنی و مقاومت ایران همسو است و این همدلی می‌تواند پایه‌ای برای تقویت روابط دو ملت باشد.

...............

پایان پیام/