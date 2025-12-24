به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در ابتدای جلسه امروز (چهارشنبه ۳ دی ۱۴۰۴) این شورا به بیان اهمیت ماههای پربرکت رجب، شعبان و رمضان پرداخت و بر لزوم بهرهمندی از فرصتهای معنوی تأکید کرد.
وی با اشاره به آغاز ماه رجب، این ماه را به همراه ماههای شعبان و رمضان، یک فرصت بیبدیل و مسیری برای سیر و سلوک معنوی و ایجاد ظرفیت برای رشد و تعالی انسان توصیف کرد.
دبیر شورای نگهبان ضمن گرامیداشت فرارسیدن این ماه سرشار از رحمت الهی، اظهار امیدواری کرد که برکات این ماه عزیز نصیب جامعه و به ویژه جوانان شود.
آیتالله جنتی ادعیه هویتساز ماه رجب را گنجینههای ارزشمندی برای ایجاد و تقویت نگاه توحیدی دانست و افزود: آنان که از سرمایه معنوی ارزشمند بهره میبرند، مخاطبان ندای «اینالرجبیون» میشوند.
سیره هوشمندانه امام هادی (ع) در تبدیل تهدید به فرصت
دبیر شورای نگهبان در ادامه سخنان خود، سالروز شهادت امام هادی (ع) را تسلیت گفت و به تبیین سیره این امام بزرگوار پرداخت.
وی خاطرنشان کرد: این امام بزرگوار با سیره هوشمندانه مبارزه خویش و با حرکتی آیندهنگر، در سختترین شرایط، از کمترین فرصتها بهره بسیار برد و خیلی از تهدیدها را به فرصتی برای گسترش آموزههای ناب اسلامی تبدیل کرد.
مجاهدت علمی، بهترین راه مقابله با شبهات
آیتالله جنتی، نهضت علمی امام هادی (ع) را کلیدی برای نجات جامعه اسلامی دانست و گفت: امام هادی (ع) مجاهدانه وارد عرصه روشنگری و تبیین شدند و با این نهضت علمی که در قالب حضور در مناظرههای علمی و پاسخگویی به شبهههای اعتقادی و تربیت شاگردان برجسته صورت گرفت، جامعه اسلامی را از خطر رسوخ اندیشههای انحرافی نجات دادند.
وی در پایان، مهمترین درس از سیره تبلیغی امام دهم (ع) را آگاهسازی و قوی کردن بنیه علمی و اعتقادی جامعه دانست و تصریح کرد: بهترین راه مبارزه با شبهات اعتقادی همین است؛ زیرا در این صورت جامعه در مواجهه با شبهات و هجمههای فرهنگی تحت تأثیر آنها قرار نمیگیرد.
............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما