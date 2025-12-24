موافقت شورای شهر مادرید با ایجاد آرامستان ویژه مسلمانان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای شهر مادرید (Madrid، پایتخت اسپانیا) با تصویب اختصاص بودجه، با ایجاد یک قبرستان اسلامی در منطقه کارابانچل (Carabanchel، از مناطق واقع در جنوب‌غربی مادرید) موافقت کرد؛ تصمیمی که پس از سال‌ها مطالبه مستمر، با استقبال گسترده جامعه مسلمانان این شهر روبه‌رو شده و به‌عنوان یک دستاورد تاریخی توصیف شده است.

بر اساس این تصمیم که در چارچوب بودجه سال ۲۰۲۶ شورای شهر مادرید اتخاذ شده، در مرحله نخست ۱۵۰ قبر اسلامی احداث خواهد شد و در مراحل بعدی، این ظرفیت با افزودن ۵۰ قبر در هر مرحله افزایش می‌یابد تا در نهایت، گورستان جدید توان پذیرش حدود ۲۵۰۰ قبر را داشته باشد. این پروژه با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای فزاینده جامعه مسلمان مادرید طراحی شده است.

جمعیت «الدفن الکریم» در اسپانیا، ضمن ابراز خرسندی از این مصوبه، اعلام کرد که این اقدام نتیجه سال‌ها پیگیری، تلاش مستمر و فشار قانونی شهروندان و جوامع مسلمان برای تأمین مکانی شایسته جهت دفن اموات مطابق با شعائر اسلامی است. همچنین شورای شهر مادرید اعلام کرده است که در کنار قبور، فضایی ویژه برای غسل اموات طبق احکام اسلامی نیز در این گورستان پیش‌بینی خواهد شد و تکمیل نهایی پروژه تا سال ۲۰۲۷ در دستور کار قرار دارد.

