تظاهرات گسترده در بیش از ۴۰ شهر اسپانیا در حمایت از فلسطین + تصاویر

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در بیش از ۴۰ شهر اسپانیا از جمله مادرید و بارسلونا، دیروز شنبه تظاهرات و راهپیماییهای گستردهای در همبستگی با ملت فلسطین برگزار شد.
هزاران نفر از مردم اسپانیا به مناسبت «روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین» که مصادف با ۲۹ نوامبر است، به خیابانها آمدند و با حمل پلاکاردهایی با شعارهایی همچون «توقف نسلکشی» و «ممنوعیت کامل فروش سلاح به اسرائیل»، اعتراض خود را به جنایات رژیم صهیونیستی اعلام کردند.
شرکتکنندگان همچنین شعارهایی مانند «فلسطین آزاد» و «اسرائیل قاتل» سر دادند.
در بیانیه مشترک سازمانهای جامعه مدنی حامی فلسطین در اسپانیا؛ استعمار اسرائیل، اشغال نظامی، نظام آپارتاید و پاکسازی قومی مداوم در فلسطین طی ۷۸ سال گذشته محکوم شد. این بیانیه همچنین به نقض مکرر آتشبس در غزه و جلوگیری از ورود کمکهای انسانی توسط رژیم صهیونیستی اشاره کرد و از دولتهای جهان خواست روابط دیپلماتیک، اقتصادی، ورزشی، فرهنگی و علمی خود را با اسرائیل قطع کرده و تحریمهای بینالمللی علیه آن اعمال کنند.
در همین زمینه، پدرو سانچز نخستوزیر اسپانیا در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که ملت فلسطین هرگز امید خود را از دست ندادهاند.
گفتنی است روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین که از سال ۱۹۷۷ توسط سازمان ملل متحد تصویب شده، هر سال در کشورهای مختلف با برگزاری مراسم و فعالیتهای حمایتی از حقوق ملت فلسطین برگزار میشود.
