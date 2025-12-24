توقیف کشتی حامل ۴ میلیون لیتر سوخت قاچاق در خلیج فارس + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از توقیف یک فروند کشتی حامل ۴ میلیون لیتر سوخت قاچاق در آب‌های خلیج فارس خبر داد.

به گفته وی، رزمندگان منطقه یکم نیروی دریایی سپاه در عملیاتی دقیق و با اشراف کامل اطلاعاتی، این کشتی را که با ۱۶ خدمه غیرایرانی قصد خروج از آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران را داشت، شناسایی و توقیف کردند.

فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه افزود: پرونده این کشتی به‌منظور بررسی‌های تکمیلی و سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است.

