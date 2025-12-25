سرکرده داعش در دمشق بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت کشور سوریه از بازداشت یکی از سران گروه تروریستی داعش در عملیاتی که نیروهای امنیتی این کشور با هماهنگی ائتلاف بین‌المللی در جنوب استان ریف دمشق انجام دادند، خبر داد.

به گزارش سانا، سرتیپ احمد الدالاتی فرمانده امنیت داخلی استان ریف دمشق گفت: یگان‌های تخصصی ما با همکاری دستگاه اطلاعات عمومی و نیروهای ائتلاف بین‌المللی، عملیات امنیتی دقیقی را علیه یکی از مخفیگاه‌های گروه تروریستی داعش در شهر معضمیه در استان ریف دمشق انجام دادند.

او افزود در این عملیات طه الزعبی سرکرده داعش در دمشق موسوم به «والی دمشق» ملقب به ابو عمر طبیه، به همراه شماری از معاونانش بازداشت شدند و یک کمربند انفجاری و تعدادی سلاح جنگی نیز کشف و ضبط شد.

الدالاتی بازداشت الزعبی را ضربه‌ای مهلک به داعش دانست که سطح بالای آمادگی دستگاه‌های امنیتی سوریه را برای مقابله با هر تهدید امنیتی نشان می‌دهد. وی بر ادامه مبارزه با تروریسم تا ریشه‌کن کردن آن تاکید کرد.

روز یکشنبه نیز وزارت کشور سوریه از متلاشی شدن یک هسته وابسته به داعش در منطقه داریا در استان ریف دمشق و بازداشت سرکرده آن به همراه شش عضو دیگر خبر داده بود.

