  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار اروپا

دستگیری ۱۱۵ نفر مظنون به همکاری با داعش در استانبول

۴ دی ۱۴۰۴ - ۱۴:۱۶
کد مطلب: 1766087
دستگیری ۱۱۵ نفر مظنون به همکاری با داعش در استانبول

دفتر دادستانی عمومی استانبول روز پنجشنبه از دستگیری ۱۱۵ مظنون وابسته به سازمان تروریستی داعش خبر داد، پس از آنکه مشخص شد آنها در حال برنامه‌ریزی حملات و اقداماتی علیه ترکیه، به ویژه غیرمسلمانان، در جشن‌های سال نو بوده‌اند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر دادستانی کل در بیانیه‌ای توضیح داد که به عنوان بخشی از تحقیقات انجام شده توسط اداره مبارزه با تروریسم اداره امنیت استانبول، اطلاعاتی به دست آمده است که نشان می‌دهد این سازمان قصد داشته در جشن‌های سال نو حملاتی را علیه غیرمسلمانان انجام دهد.

در این بیانیه آمده است که یورش‌های همزمان در ۱۲۴ مکان در سراسر استانبول انجام شد که طی آن تپانچه، مهمات و اسناد سازمانی متعددی کشف و ضبط شد.

دادستانی کل تأیید کرد که این عملیات منجر به دستگیری ۱۱۵ مظنون شد و تلاش‌ها برای دستگیری سایر مظنونان همچنان ادامه دارد.

...............

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha