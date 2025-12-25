دستگیری ۱۱۵ نفر مظنون به همکاری با داعش در استانبول

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر دادستانی کل در بیانیه‌ای توضیح داد که به عنوان بخشی از تحقیقات انجام شده توسط اداره مبارزه با تروریسم اداره امنیت استانبول، اطلاعاتی به دست آمده است که نشان می‌دهد این سازمان قصد داشته در جشن‌های سال نو حملاتی را علیه غیرمسلمانان انجام دهد.

در این بیانیه آمده است که یورش‌های همزمان در ۱۲۴ مکان در سراسر استانبول انجام شد که طی آن تپانچه، مهمات و اسناد سازمانی متعددی کشف و ضبط شد.