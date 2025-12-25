شیخ عیسی قاسم خواستار آزادی فوری حسن مشیمع شد/ ادامه زندان، ظلم و حذف تدریجی است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ عیسی قاسم، رهبر معنوی شیعیان بحرین با تأکید بر وخامت خطرناک وضعیت جسمانی حسن مشیمع، چهره شاخص مخالفان زندانی، اعلام کرد که شرایط کنونی، ضرورت آزادی فوری و پایان دادن به بازداشت او را ایجاب می‌کند.

وی در بیانیه‌ای تصریح کرد: اصل بازداشت و زندانی کردن حسن مشیمع صرفاً به دلیل مطالبه حقوق مشروع ملت بحرین بوده و این اقدام، ظلمی آشکار و ناپسند از سوی حاکمیت به شمار می‌رود.

شیخ عیسی قاسم با تجدید درخواست خود برای آزادی فوری مشیمع، خواستار آزادی کامل تمامی زندانیان عقیدتی و چهره‌های سیاسی شد که به دلیل مواضع ملی خود در زندان به‌سر می‌برند.

وی همچنین نسبت به ادامه سیاست فشار و محدودیت هشدار داد و تأکید کرد که تداوم این رویکرد، جان شخصیت‌ها و نمادهای سیاسی زندانی را به‌طور جدی تهدید می‌کند.

وضعیت جسمانی حسن مشیمع، از چهره‌های برجسته بحرینی، رو به وخامت گذاشته است. خانواده مشیمع تأکید کردند آنچه بر او می‌گذرد در چارچوب یک سیاست هدفمند قتل تدریجی قرار دارد و یادآور شدند که این زندانی سالخورده بیش از چهار سال است از قرار گرفتن در معرض نور خورشید و انجام فعالیت ورزشی محروم شده؛ آن هم در حالی که امکانات و سالن‌های لازم در محل نگهداری او وجود دارد. به گفته آنان، این شرایط عملاً به معنای قرار گرفتن طولانی‌مدت او در حبس انفرادی است.



