به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، پس از حضور در نشست «ستاد راهبری ورزش حوزههای علمیه در قم» به صداوسیما گفت: «حوزه علمیه قم بابت بعضی از اتفاقاتی که در ورزشگاهها و روی سکوها میافتد و همچنین برخی شعارهای هواداران، دغدغههایی داشتند.
وی در خصوص موارد دیگر مطرح در این دیدارها افزود: مباحثی هم درباره بازی تیم ملی با مصر که قرار است در سیاتل برگزار شود، مطرح شد.
رئیس فدراسیون فوتبال گفت: «مطمئناً فدراسیون فوتبال با این موضوع (برگزاری راهپیمایی روز افتخار همجنسگرایان) برخورد میکند و علاقه نداریم که بازی سوم ما با «رنگینکمانها» انجام شود. بهطور جدی دنبال تغییر آن هستیم و امیدواریم این اتفاق هم خواهد افتاد.»
تاج گفت: «بحث دوم هم این بود که بههرحال بازیهای تیم ملی در جام جهانی همزمان با محرم است و باید تدابیری برای آن اندیشیده شود که این کار را هم میکنیم.»
