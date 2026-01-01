به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پیمان جبلی که امروز، پنج‌شنبه، ۱۱دی به استان قم سفر کرده است، در دیدار با تولیت آستان حضرت معصومه(س)، با اشاره به وقایع رخ‌داده طی یک سال گذشته، اظهار کرد: هر چه بیشتر از حیات نظام می‌گذرد، نظام و انقلاب بیشتر به سمت تکامل حرکت می‌کند و در راه تکامل و پیشرفت با افق‌ها و چالش‌های جدیدی هم مواجه می‌شود.

وی با مروری بر دفاع مقدس ۱۲روزه، گفت: در جنگ ۱۲روزه قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی برای همگان روشن شد و نظام اسلامی اقتدار خود را به نمایش گذاشت و از این جنگ سربلند بیرون آمد. دشمن تصور می‌کرد که انفکاک بین مردم و نظام ایجاد شده است و می‌تواند به کشورمان حمله کند. حال آنکه بخشی از این خطای محاسباتی، متأثر از روایت‌سازی‌های نادرستی بود که به‌صورت آگاهانه یا ناخواسته از درون مخابره شد و دشمن را دچار توهم امکان آسیب‌ رساندن به جمهوری اسلامی ایران ساخت.

رئیس رسانه ملی با اشاره به نقش‌آفرینی رسانه در معادلات کنونی و تفوق آن بر قدرت نظامی، اظهار کرد: روایت قدرت و توانمندی انقلاب اسلامی و بازخوانی پیروزی در دفاع مقدس ۱۲روزه را در ابعاد مختلف رسانه‌ای به جد مدنظر داریم و به آن می‌پردازیم.

جبلی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت تعمیق توجه به مؤلفه‌های هویتی در تولیدات رسانه‌ای اظهار کرد: هویت دینی و فرهنگی، بنیادی‌ترین مؤلفه هویت ایرانیان است. بازگشت آگاهانه به هویت دینی و اهتمام به بازنمایی شایسته آن، از مهم‌ترین ضرورت‌هایی است که در پرداخت حرفه‌ای و اثربخش رسانه‌ای مدنظر است.

وی در ادامه افزود: ما خود را خادمان رسانه‌ای مردم و در پناه عنایات کریمه اهل‌بیت(س) و حضرت امام رضا(ع) می‌دانیم و امیدواریم به فضل و برکت اهل‌بیت عصمت و طهارت(علیهم السلام)، بتوانیم بیش از پیش در مسیر تولید و گسترش برنامه‌های ناظر بر هویت دینی و فرهنگی ملت ایران گام برداریم.

رئیس سازمان صداوسیما با اشاره به پیگیری‌ها برای تولید سریال درزمینه زندگی حضرت فاطمه معصومه(س) گفت: مراحل بازنویسی فیلمنامه این مجموعه نمایشی به اتمام رسیده و امیدواریم با آغاز فرایند تولید، بتوانیم ادای دین شایسته‌ای به ساحت بانوی کرامت داشته باشیم.

‌غیرت دینی و روحیه مقاومت، جوهره هویت ایرانیان است

آیت‌الله سیدمحمد سعیدی، تولیت حرم حضرت معصومه(س) نیز در این دیدار با تأکید بر ضرورت توجه به ابعاد هویت دینی در رسانه گفت: توجه به ابعاد مختلف هویت دینی و ملی ایران از رسالت‌های مهم رسانه ملی است که باید به آن بیش از پیش اهتمام شود. پیام‌رسانی صحیح در قالب توجه به ابعاد هویت دینی و ملی وظیفه مهمی است که باید در شرایط امروز به آن توجه شود.

وی با تأکید بر اینکه درزمینه خطای محاسباتی دشمن در رسانه باید برنامه‌های تبیینی بیشتری ساخته شود، افزود: اینکه چطور دشمن به آن دچار شد و به حریم ایران اسلامی حمله کرد، باید تبیین شود. دشمن در تبلیغات خود به دنبال تغییر نگاه‌ها نسبت به نظام و ارزش‌ها است و به نظر می‌رسد تمام امکانات خود را به کار برد تا به نیروی انسانی و امکانات کشور آسیب وارد کند، اما در این زمینه دچار خطای محاسباتی شد.

آیت‌الله سعیدی غیرت دینی و مقاومت را از ابعاد مهم هویت دینی ایرانیان دانست و افزود: مقاومت و ایستادگی در جوهره وجودی همه ایرانیان است. این جوهره از تعالیم دینی و قرآنی و موضوعات مورد تأکید امامین انقلاب است و باید آن را در کشور تقویت کرد. روحیه مقاومت و ایستادگی رمز پیروزی کشورمان است.

تولیت حرم حضرت معصومه(س) با اشاره به لزوم هوشیاری و آمادگی در برابر فریب‌ها و حیله‌های دشمن، گفت: توطئه‌های بیش از دو دهه‌ای دشمن نشان می‌دهد که امروز هم سعی دارد با تبلیغات رسانه‌ای در کشور غفلت ایجاد کند. باید با تدبیر و آمادگی‌ کامل، توان رسانه‌ای و روایت‌سازی را در این جهت قرار دهیم که دشمن به دنبال آسیب رساندن به ایران اسلامی و در صدد ضربه زدن به کشورمان است.

رئیس رسانه ملی در این دیدار مفتخر به نشان خادمی حرم بانوی کرامت شد. علیرضا کیخا، معاون امور استان‌های رسانه ملی؛ احمد پهلوانیان، مدیرکل صداوسیمای قم؛ محمدحسین کشکولی، مدیر شبکه قرآن و معارف سیما و حسین قرایی، مدیرکل روابط‌عمومی رسانه ملی دکتر جبلی را در این سفر همراهی می‌کنند.

