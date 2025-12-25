به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پاپ «لئو چهاردهم» (Pope Leo XIV) در نخستین پیام کریسمس خود از کلیسای جامع «سنت پیتر» در واتیکان، بدون اشاره مستقیم نسبت به جنایت صهیونیستها، وضعیت و رنج مردم غزه را یادآورد شد.
در سخنرانی کریسمس، پاپ با اشاره به رنج مردم غزه گفت: «از آنجا که کلمه، جسم شد، اکنون انسانیت با اشتیاق الهی برای دیدار با ما فریاد میزند. کلمه خیمه ظریف و شکننده خود را در میان ما برپا کرده است. پس چگونه میتوانیم به یاد چادرهای غزه نباشیم؛ چادرهایی که هفتهها در برابر باران، باد و سرمای طاقتفرسا قرار گرفتهاند؟»
همچنین رهبر کاتولیکهای جهان، در بخشی از سخنانش، از مقامات کشورها خواست به جای خطابههای سیاسی، شجاعت گفتوگوی مستقیم، صادقانه و محترمانه برای صلح را در پیش بگیرند.
