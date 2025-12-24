دعوت پاپ لئو چهاردهم به ۲۴ ساعت صلح در سراسر جهان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پاپ لئو چهاردهم شامگاه سه‌شنبه از همه مردم جهان خواست تا به مناسبت کریسمس، یک روز را بدون جنگ سپری کنند، اما ابراز تأسف کرد که روسیه این درخواست را رد کرده است.

پاپ در هنگام ترک اقامتگاه خود در کاستل گاندولفو نزدیک رم و بازگشت به واتیکان گفت: «بار دیگر این ندای خود را به همه نیک‌نیتان تکرار می‌کنم تا دست‌کم در روز میلاد نجات‌دهنده، یک روز را در صلح سپری کنند.»

وی افزود: «شاید به سخنان ما گوش دهند و شاهد 24 ساعت صلح در سراسر جهان باشیم.»

پاپ لئو چهاردهم تأکید کرد: «آنچه مرا به‌ویژه اندوهگین می‌کند این است که روسیه به نظر می‌رسد درخواست آتش‌بس را رد کرده است.»

قرار است پاپ لئو چهاردهم شامگاه چهارشنبه، نخستین مراسم عشای ربانی کریسمس را پس از انتخابش به‌عنوان پاپ برگزار کند.

.............................

پایان پیام/ 167