جهاد اسلامی: خلع سلاح مقاومت رخ نخواهد داد

۵ دی ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۲
کد مطلب: 1766274
جهاد اسلامی: خلع سلاح مقاومت رخ نخواهد داد

یکی از مقامات ارشد جنبش جهاد اسلامی فلسطین در اظهاراتی با بیان اینکه هیچ نیرویی نمی‌تواند با هدف خلع سلاح مقاومت به نوار غزه بیاید، تاکید کرد: خلع سلاح مقاومت رخ نخواهد داد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «هیثم ابو الغزلان» از مقامات ارشد جنبش جهاد اسلامی فلسطین در اظهاراتی با بیان اینکه هیچ نیرویی نمی‌تواند با هدف خلع سلاح مقاومت به نوار غزه بیاید، تاکید کرد: خلع سلاح مقاومت رخ نخواهد داد.

ابو الغزلان در گفت‌وگو با شبکه یمنی المسیره، گفت: مقاومت دیدگاه روشنی درباره عدم امکان خلع سلاح خود دارد و آمریکایی‌ها این موضوع را درک می‌کنند.

وی تصریح کرد: هیچکس نمی‌تواند حضور مقاومت فلسطین در نوار غزه را نادیده بگیرد و مقاومت به موفقیت توافق اهمیت می‌دهد.

عضو ارشد جنبش حماس پیش تر با تأکید بر مخالفت قاطع با هرگونه قیمومت خارجی، تصریح کرد: ما خلع سلاح مقاومت را نمی‌پذیریم و اجازه هیچ‌گونه دخالت خارجی در امور داخلی فلسطین را نخواهیم داد.

