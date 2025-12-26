جهاد اسلامی: خلع سلاح مقاومت رخ نخواهد داد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «هیثم ابو الغزلان» از مقامات ارشد جنبش جهاد اسلامی فلسطین در اظهاراتی با بیان اینکه هیچ نیرویی نمی‌تواند با هدف خلع سلاح مقاومت به نوار غزه بیاید، تاکید کرد: خلع سلاح مقاومت رخ نخواهد داد.

ابو الغزلان در گفت‌وگو با شبکه یمنی المسیره، گفت: مقاومت دیدگاه روشنی درباره عدم امکان خلع سلاح خود دارد و آمریکایی‌ها این موضوع را درک می‌کنند.

وی تصریح کرد: هیچکس نمی‌تواند حضور مقاومت فلسطین در نوار غزه را نادیده بگیرد و مقاومت به موفقیت توافق اهمیت می‌دهد.

عضو ارشد جنبش حماس پیش تر با تأکید بر مخالفت قاطع با هرگونه قیمومت خارجی، تصریح کرد: ما خلع سلاح مقاومت را نمی‌پذیریم و اجازه هیچ‌گونه دخالت خارجی در امور داخلی فلسطین را نخواهیم داد.

