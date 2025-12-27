به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بارش‌های شدید و تغییرات آب‌وهوایی در نوار غزه، شرایط انسانی خانواده‌های فلسطینی را که در خیمه‌ها زندگی می‌کنند، به شدت وخیم‌تر کرده است. همزمان، رژیم صهیونیستی با نقض مکرر توافق آتش‌بس، مناطق مختلف غزه را هدف حملات هوایی و دریایی قرار داده است.

خبرنگار المیادین گزارش داد که باران‌های اخیر موجب آب‌گرفتگی گسترده در خیمه‌های آوارگان شده و بسیاری از خانواده‌ها ناچار به خوابیدن در خیابان‌ها هستند؛ وضعیتی که به گفته او، یک فاجعه انسانی را رقم زده و جان صدها هزار نفر را تهدید می‌کند. از سوی دیگر، هیچ‌یک از خیمه‌های موجود در غزه توان مقاومت در برابر طوفان‌ها و بارش‌های شدید را ندارند و این امر رنج خانواده‌های بی‌پناه را دوچندان کرده است.

از نظر میدانی، ارتش رژیم صهیونیستی همچنان به نقض آتش‌بس ادامه می‌دهد. صبح امروز، شناورهای جنگی اسرائیل به سمت سواحل غربی شهر غزه آتش گشودند و جنگنده‌های این رژیم ساختمان‌هایی را در شرق محله‌های الزیتون و التفاح در شهر غزه، همچنین در اردوگاه‌های المغازی و النصیرات در مرکز نوار غزه، منهدم کردند. علاوه بر این، مناطق شرقی شهر خان یونس در جنوب غزه نیز هدف تیراندازی هوایی قرار گرفت.

طبق آخرین آمار وزارت بهداشت فلسطین، از زمان اعلام آتش‌بس در 11 اکتبر 2025 (19 مهر 1404)، تاکنون 410 شهید و 1134 زخمی ثبت شده است. از طرف دیگر، 654 پیکر از زیر آوار بیرون کشیده شده، اما همچنان تعدادی از قربانیان زیر خرابه‌ها و خیابان‌ها باقی مانده‌اند و تیم‌های امداد قادر به دسترسی به آنان نیستند.

وزارت بهداشت همچنین اعلام کرد که از آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی در 7 اکتبر 2023 (15 مهر 1402)، تاکنون شمار شهدا به 70,945 نفر و تعداد مجروحان به 171,211 نفر رسیده است.

