به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کمیته‌های مقاومت فلسطین با صدور بیانیه‌ای در واکنش به رفتار غیرانسانی با اسرای زن فلسطینی تأکید کردند که بیرون کردن اسیران زن از داخل زندان به محوطه آن، برداشتن اجباری حجاب از سر آنان، ضرب و شتم و استفاده از سگ‌های پلیسی و بمب‌های صوتی، یک جنایت جنگی تمام‌عیار از سوی صهیونیست‌ها است.

به گزارش خبرگزاری شهاب، این کمیته‌ها در این بیانیه تصریح کردند: این اقدامات نشان‌دهنده آن است که ما با موجودیتی جنایتکار روبه‌رو هستیم که دشمن انسانیت و کل بشریت است.

این نهاد فلسطینی در ادامه افزود که تجاوزات مستمر سازمان زندان‌های صهیونیستی به دستور ایتمار بن‌گویر وزیر فاشیست و مجرم امنیت داخلی اشغالگران انجام می‌شود. این موضوع به‌خوبی نشان می‌دهد که رژیم اسرائیل به عنوان یک رژیم جنایتکار، توسط هیچ بیانیه محکومیت یا قوانین بین‌المللی بازداشته نمی‌شود.

جنبش الاحرار فلسطین نیز پیش تر با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که آنچه سازمان زندان‌های رژیم صهیونیستی علیه اسرای فلسطینی به ‌ویژه زنان اسیر مرتکب می‌شود، جنایت علیه بشریت است که در کنار دیگر جنایات جنگی رژیم اشغالگر علیه ملت فلسطین قرار می‌گیرد.

جنبش الاحرار رژیم صهیونیستی را مسئول کامل جان و سلامت اسرای زن و مرد فلسطینی دانسته و تاکید کرده است که یورش‌های وحشیانه به زندان دامون، از جمله ضرب ‌و شتم، کشف حجاب اجباری زنان اسیر و استفاده از سگ‌های پلیس برای ارعاب آنان، نقض آشکار همه قوانین بین‌المللی و عرف‌هایی است که وضعیت اسرا را تنظیم و از آنان حمایت می‌کند.

