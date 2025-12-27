وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی خواستار تسلیح شهروندان شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، پس از عملیات بیسان، از شهرکنشینان و شهروندان اسرائیلی خواست تا مسلح شوند. وی گفت: «از شهروندان اسرائیل میخواهم که به سلاح مجهز شوند؛ حمله اخیر ثابت کرد که سلاحها جان انسانها را نجات میدهند.»
روز جمعه، دو اسرائیلی کشته و شش نفر دیگر در منطقه بیسان در شمال فلسطین اشغالی بر اثر حملهای که شامل زیر گرفتن با خودرو و سپس حمله با چاقو بود، زخمی شدند. پلیس رژیم صهیونیستی اعلام کرد که عامل این عملیات از ساکنان کرانه باختری بوده است.
به گفته منابع امدادی اسرائیل، این عملیات در سه نقطه مختلف رخ داد؛ یک زن با ضربات چاقو کشته شد و یک مرد دیگر بر اثر زیر گرفته شدن جان باخت، در حالی که شش نفر دیگر زخمی شدند. خبرنگار الجزیره گزارش داد که عامل عملیات، یک جوان فلسطینی، ابتدا یک اسرائیلی را زیر گرفت و سپس از خودرو پیاده شده و زنی را با چاقو هدف قرار داد. او در نهایت با تیراندازی پلیس زخمی و بازداشت شد.
بن گویر در سخنانی که از سوی شبکه «آی 24 نیوز» منتشر شد، تأکید کرد که عامل عملیات توسط یک شهروند مسلح «خنثی» شد و همین موضوع را عامل جلوگیری از افزایش شمار کشتهها دانست. وی همچنین اسرائیلیها را به استفاده از تسهیلات جدید در صدور مجوزهای حمل سلاح و پیوستن به واحدهای پاسخ اضطراری مدنی تشویق کرد.
او بار دیگر بر لزوم اجرای مجازات اعدام تأکید کرد و گفت: «قانونی که اجازه دهد تروریستهای محکوم به حملات خونین اعدام شوند، جانهای بیشتری را نجات خواهد داد.»
رسانههای اسرائیلی گزارش دادند که عامل عملیات بیسان از منطقه دیوار امنیتی در اطراف قدس وارد شده بود؛ او پیشتر به دلیل مشارکت در درگیری با ارتش، زندانی شده و ورودش به اسرائیل ممنوع بود.
در همین حال، کارشناسان حقوق بینالملل یادآور شدند که طبق ماده 33 کنوانسیون چهارم ژنو، اعمال مجازات جمعی علیه غیرنظامیان ممنوع است و چنین اقداماتی در زمره جنایات جنگی قرار میگیرد.
