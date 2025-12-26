مقتدی صدر: عادی سازی با رژیم اسرائیل جرم است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مقتدی صدر رهبر جریان صدر و همچنین وزیر مهاجرت عراق به شدت با هرگونه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی مخالفت کردند.

وی از مقامات و نهادهای ذی ربط خواست فورا به وظیفه خود در قبال هرگونه درخواستی برای عادی سازی روابط با اسرائیل عمل کنند.

رهبر جریان صدر تصریح کرد: عادی سازی و مشروعیت بخشیدن به آن در عراق جایی ندارد.

«ایفان فائق جابرو» وزیر مهاجرت عراق نیز به شدت هرگونه اظهار یا موضع گیری در راستای دعوت به عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی یا توجیه آن به هر شکلی را رد کرد.

وی که مسیحی است گفت: این اظهارات و دیدگاهها نمایانگر موضع ملت عراق و دربرگیرنده اراده واقعی طیف های دینی و ملی عراق نیست.

