کاردینال لوییس رافائل ساکو، رئیس کلیسای کاتولیک کلدانی عراق در نامهای به مقتدی صدر، بر رد هرگونه اتهام دعوت به عادیسازی با رژیم صهیونیستی تأکید کرد.
ساکو در این نامه که امروز شنبه منتشر شد، اظهار داشت که سخنانش در مراسم کریسمس از سیاق خارج شده و هدف او صرفاً جذب توجه جهانی به عراق به عنوان مهد ادیان بوده است.
او تأکید کرد که هرگز به عادیسازی سیاسی با «رژیم صهیونی» اشاره نکرده و از برداشتهای نادرست ابراز تأسف کرد.
رئیس کلیسای کاتولیک کلدانی عراق همچنین به رنج مسیحیان عراق اشاره کرد و گفت: «مسیحیان از تروریسم و هدفگیری رنج بردهاند؛ هفت روحانی کشته شده و بیش از یک میلیون مسیحی مجبور به مهاجرت از کشور شدهاند.»
ساکو از صدر خواست تا با صدور بیانیهای، به آرام کردن اوضاع و حفظ وحدت ملی کمک کند.
این نامه در پی جنجال گستردهای صادر شد که پس از سخنان ساکو در قداس کریسمس (۲۴ دسامبر) ایجاد گردید. بسیاری از ناظران سیاسی و فعالان، کلمات او را دعوت به عادیسازی با رژیم اسرائیل تعبیر کردند
قانون عراق هرگونه عادیسازی با رژیم صهیونیستی را جرم میداند و مجازاتهای سنگینی برای آن پیشبینی کرده است.
