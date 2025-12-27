فراخوان جهانی شیخ الازهر برای نجات غزه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ احمد الطیب شیخ الازهر فراخوانی جهانی برای نجات ساکنان نوار غزه صادر کرد.

به گزارش روسیا الیوم، شیخ الازهر در پیامی که در صفحه فیسبوک او منتشر شد اعلام کرد: شرایط سخت آب و هوایی در غزه، آزمونی واقعی برای وجدان بشریت است.

وی افزود، بی‌گناهانی که از تجاوز و نسل‌ کشی فراتر از توان تحمل انسان جان به در برده‌اند، امروز با باران، طوفان و سرمای شدید روبه‌رو هستند و در میان آنان کودکانی حضور دارند که هیچ سرپناهی برای در امان ماندن از سختی‌های زمستان ندارند.

در ادامه این پیام آمده است: این صحنه دردناک، تمام جهانیان را در برابر این مسئولیت فوری اخلاقی و انسانی قرار می‌دهد که شامل همبستگی واقعی برای نجات آنان، یا مشارکت در عمیق‌تر شدن دردها و زخم‌هایشان می‌شود.

شایان ذکر است طی دو سال حملات اشغالگران اسرائیلی به غزه بیش از ۸۵ درصد واحدهای مسکونی در این منطقه ویران شده یا به شدت آسیب دیده است و نزدیک به دو میلیون فلسطینی اکنون با شرایط سخت آب و هوایی در زمستان مواجه هستند.

............

