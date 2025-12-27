به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ محمد حسن جعفری امام جمعه سکردو پاکستان در نجف اشرف با آیت‌الله العظمی سیستانی مرجع عالیقدر شیعیان دیدار و درباره امور علمی و دینی گفت‌وگو کردند.

در ابتدای این دیدار، آیت‌الله العظمی سیستانی با دعا برای تمامی مؤمنان پاکستان، به‌ویژه مؤمنان گلگت بلتستان، تأکید کردند: شیعیان پاکستان باید با اتحاد و یکپارچگی زندگی کنند و با اخلاق، کردار و رفتار عملی خود تصویر واقعی تشیع را ارائه دهند.

همچنین آیت‌الله سیستانی خدمات دینی، آموزشی و اجتماعی شیخ محمد حسن جعفری را نیز ستودند.

در این دیدار، فرزند شیخ محمد حسن جعفری، نیز حضور داشت.

