https://fa.abna24.com/xk2Yd۷ دی ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۰ کد مطلب 1767048 اخبار نهادهای دینی و اهل بیتی ع اخبار عتبات عالیات عراق صفحه اصلی اخبار نهادهای دینی و اهل بیتی ع اخبار عتبات عالیات عراق برافراشتهشدن پرچم ولادت حضرت امیرالمومنین(ع) بر فراز گنبد حرم علوی ۷ دی ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۰ کد مطلب: 1767048 به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پرچم ولادت با سعادت حضرت امام علی(ع) بر فراز گنبد حرم مطهر علوی در نجف اشرف برافراشته شد. .......................... پایان پیام برچسبها نجف اشرف حرم امام علی(ع) 13رجب امیرالمومنین(ع) اخبار مرتبط آیتالله میلانی(ره)، مرجع پرآوازه مکتب اهلبیت(ع)؛ از مشهدالرضا تا الأزهر مصر شهادت سید محمدباقر حکیم زخمی باز در وجدان عراق و امت اسلامی/ یکی از عوامل اصلی ترور شهید حکیم در انفجار هولناک نجف آیتالله سیستانی: شیعیان پاکستان با اخلاق، کردار و رفتار عملی خود تصویر واقعی تشیع را ارائه دهند هشدار خطیب جمعه نجف اشرف درباره هرگونه اظهارات درباره عادیسازی/ سفر اخیر رئیسجمهور پاکستان به عتبات شکست جریان تکفیر بود آیتالله سبحانی: آیتاللّه میلانی، فقیهی جامع و مرجعی آگاه بود سفیر اتحادیه اروپا در عراق با آیتالله شیخ بشیر نجفی دیدار کرد قدردانی رئیس دفتر رهبر انقلاب از موضع آیتاللهالعظمی سیستانی پیام رئیسجمهور پاکستان به رهبر معظم انقلاب و ملت ایران، هنگام عبور از آسمان ایران امام جمعه بغداد: ریشه خلل در روند سیاسی عراق، ترجیح منافع شخصی و تسلیم در برابر فشارهای خارجی است مراسم بزرگداشت آیتالله شهید «سید محمدباقر الحکیم»
نظر شما