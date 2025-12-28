کد مطلب: 1767048

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پرچم ولادت با سعادت حضرت امام علی(ع) بر فراز گنبد حرم مطهر علوی در نجف اشرف برافراشته شد.