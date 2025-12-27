کانون پرورش فکری گیلان، میزبان رویداد علمی «تا ثریا»؛ علم فضا به زبان کودکانه

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانه با پرتاب 3سه ماهواره ایرانی، مراکز کانون پرورش فکری به پایگاهی برای ترویج علم تبدیل شده‌اند و در سایه رویداد علمی «تا ثریا» با همکاری مشترک کانون علم و فناوری، مجموعه‌های هوافضا و صدا و سیما تلاش می‌کند تا مفاهیم تخصصی فیزیک و فضا را به زبانی شیرین و ملموس برای نسل فردا بازآفرینی کند.

«سجاد کوچک‌نژاد» سرپرست کانون پرورش فکری گیلان، با تأکید بر اینکه این رویداد تنها به فعالیت‌های دستی محدود نمی‌شود، اظهار داشت: هدف ما در «تا ثریا» این است که به کودکان بیاموزیم رویاهای بزرگ، دست‌یافتنی هستند.

وی افزود: در قالب این رویداد، تلاش‌داریم تا مفاهیمی چون کارگروهی، فناوری‌های نوین و پشتکار را در قالب فعالیت‌های جذاب به آن‌ها منتقل کنیم تا علم فضا دیگر برایشان موضوعی دور از دسترس نباشد.

این مدیر فرهنگی توضیح‌داد: طی این حرکت هدف‌مند، کودکان و نوجوانان که در گیلان و 9 استان دیگر صورت‌می‌گیرد، آموزش مفاهیم پایه هوافضا، آشنایی با فناوری‌های بومی و تقویت روحیه پرسش‌گری با رویکرد آموزشی یادگیری از طریق تجربه (ساخت مدل‌ها و گفتگوهای تعاملی) در دستورکارقراردارد.

کوچک‌نژاد ادامه‌داد: فرصت‌سازی و تبدیل رویدادهای ملی به فرصت‌های رشد فکری و خودباوری از دیگر اهداف طرح‌ریزان این ویژه‌برنامه‌است تا ماکت موشکی که امروز به دست یک کودک ساخته می‌شود، می‌تواند جرقه‌ای برای ظهور دانشمندان فردا باشد و کانون پرورش فکری با این اقدام، مأموریت خود را فراتر از آموزش‌های معمول برده و بر پیوند میان «رویاپردازی کودکان» و «اقتدار علمی کشور» تمرکز کرده است.

سرپرست کانون پرورش فکری گیلان در پایان، زمان و مکان برگزاری «تا ثریا» در گیلان را ساعت 15 تا 17:30 روز یکشنبه، 7 دی 1404 در مرکز علوم و نجوم مرکز شماره 3 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رشت اعلام‌کرد و از تمامی کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها برای شرکت در این ویژه‌برنامه و فعالیت‌های جانبی آن چون رصد نجومی، برپایی کارگاه‌های علمی و تماشای زنده این رویداد علمی دعوت‌کرد.

