کشف تصادفی گور جمعی شهدای انتفاضه شعبانیه در کربلای معلی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عملیات مرمت و بازسازی زیرساخت‌ها در استان کربلا موجب کشف یک گور جمعی در منطقه «باب طویریج» شد که پیکرهای شماری از شهدای انتفاضه شعبانیه علیه رژیم سابق را در خود جای داده است.

به گزارش السومریه، شاهدان عینی گفتند این پیکرها به طور تصادفی در زمان عملیات حفاری به منظور ترمیم و نگهداری شبکه‌ آب رسانی در منطقه، کشف شد.

به محض کشف این گور جمعی، نیروهای امنیتی به طور کامل منطقه را محاصره کردند و تیم‌های تخصصی نیز بررسی‌های اولیه و گردآوری مستندات را در مکان این گور جمعی آغاز کردند.

ارزیابی‌های اولیه کارشناسان نشان می‌دهد این گور جمعی مربوط به قربانیان انتفاضه شعبانیه در سال ۱۹۹۱ علیه رژیم سابق است که با سرکوب گسترده در شهرهای جنوبی عراق مواجه شد.

در همین زمینه ماجد المالکی، رئیس کمیته شهدا در مجلس استان کربلا، با اشاره به اینکه این منطقه در سال ۱۹۹۱ باغ و میدان ترافیکی بوده، تأکید کرد که این کشف سند تازه‌ای بر جنایات رژیم سابق صدام از جمله قتل‌های جمعی و دفن مخفیانه است.

وی افزود که بنیاد شهیدان در بغداد تیمی تخصصی اعزام خواهد کرد که امروز یکشنبه به کربلا می‌رسد تا جست‌وجوی گسترده‌تری برای یافتن پیکرهای احتمالی دیگر انجام دهد.

عدنان الأسدی، مسئول رسانه‌ای بنیاد شهیدان در کربلا، اعلام کرد که اجساد استخراج‌شده شامل چندین استخوان و یک جمجمه بوده و پس از تحویل به پلیس، پرونده به دادگاه صالح ارجاع شده است.

قرار است نهادهای تخصصی عملیات خارج کردن پیکرهای شهدا از این گور جمعی را به شیوه علمی و به گونه‌ای که مدارک مربوط به جنایت را حفظ کند، آغاز کنند.

به گفته منابع محلی، به مقامات قضایی و اداره پزشکی قانونی اطلاع داده شده است تدابیر لازم را برای بررسی دی.ان.ای و شناسایی قربانیان و تحویل پیکرها به خانواده‌هایشان اتخاذ کنند.

