به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ششمین مجلس نمایندگان عراق در اولین گام با عبور از اختلافات سیاسی، هیبت الحلبوسی را با اکثریت آراء به عنوان رئیس جدید مجلس انتخاب کرد.

در جلسه افتتاحیه دوره ششم، «هیبت الحلبوسی» با کسب ۲۰۸ رای و اکثریت آراء به عنوان رئیس جدید مجلس نمایندگان انتخاب شد تا سکان هدایت این نهاد قانون‌گذاری را در یکی از حساس‌ترین دوره‌های سیاسی کشور بر عهده بگیرد.

در پی رای‌گیری مخفی که پس از مراسم ادای سوگند نمایندگان برگزار شد، هیبت الحلبوسی، نامزد مورد حمایت «شورای سیاسی ملی اهل سنت»، توانست در رقابت با رقبای خود از جمله سالم العیساوی و عامر عبدالجبار، اکثریت آرا برای تکیه بر کرسی ریاست را کسب کند.

در این رای‌گیری از مجموع ۳۰۹ نماینده شرکت کننده، هیبت الحلبوسی ۲۰۸ رای و سالم العیساوی ۶۶ رای و عامر عبدالجبار ۹ رای کسب کردند. آرای باطله نیز ۲۶ عدد اعلام شد.

طبق گزارش منابع عراقی، پیروزی وی که عضو ارشد حزب «تقدم» است، به معنای تداوم نفوذ جریان محمد الحلبوسی در ساختار قدرت و نشان‌دهنده توافق اکثریت فراکسیون‌های بزرگ پارلمان برای عبور از بن‌بست انتخاب هیئت‌رئیسه در همان جلسه نخست است.

با آغاز رسمی اولین جلسه دوره ششم پارلمان عراق، رقابت میان جریان‌های سیاسی برای انتخاب رئیس جدید مجلس به مرحله سرنوشت‌ساز خود رسید و فراکسیون ها نام سه کاندیدای نهایی برای تصدی این پست را اعلام کردند.

جلسه افتتاحیه پارلمان امروز با حاشیه‌ای خبرساز نیز همراه بود به گونه ای که «مثنی السامرائی»، رهبر ائتلاف عزم، با تأخیری قابل توجه وارد صحن علنی شد و مراسم ادای سوگند را به صورت جداگانه و انفرادی به جا آورد.

السامرائی بلافاصله پس از تحلیف، با اعلام انصراف رسمی از نامزدی برای کرسی ریاست مجلس نمایندگان، مسیر را برای رقابت سایر نامزدها هموار کرد.

این اقدام غیرمنتظره که گفته می شود با هدف یکپارچه‌سازی مواضع جریان‌های سیاسی سنی صورت گرفت، موازنه قدرت در صحن مجلس را به نفع نامزد حزب تقدم یعنی الحلبوسی تغییر داد.

تحویل امضاهای فراکسیون اکثریت پارلمان عراق به الحلبوسی

بعد از انتخاب هیبت الحلبوسی به ریاست پارلمان عراق، عباس العامری دبیرکل چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه عراق امروز دوشنبه امضاهای فراکسیون اکثریت را رئیس جدید پارلمان تحویل داد.

به گزارش الفرات نیوز، این اقدام گامی رسمی برای تکمیل اقدامات قانونی برای تشکیل دولت جدید عراق است.

شیعیان عراق به عنوان فراکسیون اکثریت پارلمان این کشور، نخست وزیر جدید عراق را انتخاب خواهند کرد.

