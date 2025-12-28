شهدا با عبور از شعار، هویت دینی و انقلابی ملت ایران را تثبیت کردند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طیبی‌فر، جانشین نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در یادواره ۲۷۰ شهید خیابان طوسی و بزرگداشت شهدای اقتدار و مقاومت، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای صدر اسلام، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم، شهدای خدمت، سلامت و شهدای جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: زنده نگه داشتن یاد شهدا استمرار مسیر آنان است و به تعبیر رهبر معظم انقلاب، این کار کمتر از خود شهادت نیست.

وی با اشاره به جایگاه والای شهدا در معارف قرآنی افزود: شهدا در منطق قرآن زنده‌اند و به پاداشی دست یافته‌اند که نصیب هر کسی نمی‌شود؛ از همین رو، فرهنگ تبریک به خانواده‌های شهدا، ریشه در نگاه الهی به مقام شهادت دارد.

جانشین نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه با تبیین مفهوم «معامله با خدا» تصریح کرد: انسان همواره در حال دادوستد است و یا سرمایه عمر و جان خود را در بازار الهی عرضه می‌کند یا در بازاری که خریدار آن شیطان است. شهدا کسانی بودند که آگاهانه وارد بازاری شدند که خریدارش خداست و کمترین بهای آن، بهشت الهی است.

طیبی‌فر با تأکید بر تفاوت میان شعار و عمل گفت: شهدا از «یا حسین گفتن» عبور کردند و «با حسین بودن» را انتخاب کردند؛ یا حسین گفتن هزینه ندارد، اما با حسین بودن به معنای جان دادن در راه حفظ دین، اسلام و انقلاب است.

وی با اشاره به جنگ تحمیلی هشت‌ساله خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران در برابر یک جنگ تمام‌عیار بین‌المللی ایستاد؛ جنگی که در آن قدرت‌های بزرگ جهان به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از رژیم بعث حمایت کردند، اما جوانان مؤمن این سرزمین با دست خالی و ایمان راسخ، استقلال و عزت کشور را حفظ کردند.

جانشین نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه، استمرار دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی با ملت ایران را ناشی از همین ایستادگی دانست و افزود: ملت ایران با وجود فشارها، تحریم‌ها و ترورها، هرگز هویت اسلامی، انقلابی و ملی خود را از دست نداده و در برابر زیاده‌خواهی دشمنان با اقتدار ایستاده است.

وی با بیان اینکه شهدا برای جامعه یک «دانشگاه تربیتی» بنا کردند، اظهار داشت: پیام شهدا به مسئولان، خادمی صادقانه مردم، رعایت عدالت، توجه به مستضعفان و تبعیت از ولایت فقیه است و هرگونه کوتاهی در این مسیر، خیانت به خون شهدا محسوب می‌شود.

طیبی‌فر همچنین با هشدار نسبت به جنگ رسانه‌ای دشمن تأکید کرد: شبکه‌های معاند و جریان‌های وابسته، با تکرار پیام دشمن به‌دنبال برهم زدن انسجام ملی هستند و قرآن کریم، تحقیق و تبیین در برابر اخبار مشکوک را یک اصل اساسی معرفی کرده است.

وی در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان این یادواره و حضور گسترده مردم، یادواره‌های شهدا را فرصتی برای تبیین منش، سیره و مطالبات شهدا دانست و تصریح کرد: انتقال صحیح پیام شهدا به نسل‌های آینده، ضامن استمرار انقلاب اسلامی و تقویت هویت دینی جامعه است.

