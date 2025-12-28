واکنش تند رئیس جمیعت علمای هند علیه اظهارات یک مقام مبنی بر پرستش طبیعت توسط مسلمانان!

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «مولانا محمود اسعد مدنی» رئیس جمعیت علمای هند (Jamiat Ulama-i-Hind) اظهارات اخیر «دتاتریا هوساباله» دبیرکل سازمان آر.اس.اس (RSS) سازمان ناسیونالیست هندو را بهشدت رد و محکوم کرد. هوساباله در سخنرانی خود در شهر «گوراکپور (Gorakhpur)» در ایالت اوتارپرادش هند، خواستار آن شده بود که مسلمانان برای حفاظت از محیط زیست، خورشید، رودخانهها و درختان را پرستش کنند؛ پیشنهادی که محمد اسعد مدنی آن را تحریف آشکار مبانی اعتقادی اسلام دانست.
مدنی در بیانیهای تأکید کرد که این پیشنهاد برخلاف اصل بنیادین توحید و پرستش منحصر به خداوند متعال است و هرگونه پرستش غیر از خدا از دایره اسلام خارج است. وی با ابراز تأسف نسبت به این سخنان، خاطرنشان ساخت که باور به یکتاپرستی، اصلی شناختهشده برای هر فرد آگاه به اسلام است و چنین درخواستهایی نشاندهنده عدم درک صحیح مقامات ارشد آر.اس.اس از اعتقادات مسلمانان میباشد.
وی تصریح کرد که احترام به طبیعت، حفاظت از محیط زیست و محبت به سرزمین در چارچوب اخلاق اسلامی تشویق میشود، اما این مسئولیت اخلاقی هرگز با پرستش طبیعت یکی نیست و خلط این دو مفهوم نوعی نادیده گرفتن اصول دینی و تحمیل فشار اعتقادی محسوب میشود. او تأکید کرد که مسلمانان قرنها در کنار دیگر ادیان در هند زندگی کردهاند و چنین سخنانی میتواند به همزیستی و ساختار چندفرهنگی کشور آسیب وارد کند.
مولانا مدنی همچنین بر تعهد جمعیت علمای هند به احترام متقابل، گفتوگو و حفظ همزیستی تأکید نمود و هشدار داد که بیتوجهی به اصول اعتقادی میتواند فضای همدلانه میان پیروان ادیان را مخدوش سازد. این جنجال تازه، یکی از نمونههای تنشهای جاری در گفتمان دینی و فرهنگی هند در شرایطی است که برخورد با مسلمانان و فشارهای اجتماعی علیه آنان همچنان ادامه دارد.
