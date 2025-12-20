به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «داتاتریه هوساباله» از رهبران ارشد سازمان «راشتریه سوایام‌سوک سنگه» (RSS)، تشکل ایدئولوژیک افراطی هندو، در سخنانی جنجالی اعلام کرد که هندوئیسم «دینی برتر» است و مسلمانان هند باید برخی آیین‌ها و مناسک هندو، از جمله «سوریا ناماسکار» (حرکات نیایشی در برابر خورشید) را بپذیرند.

این اظهارات روز سه‌شنبه در منطقه «سانت کبیر نگر» (Sant Kabir Nagar)، واقع در ایالت «اوتار پرادش» در شمال هند، و در نشستی با حضور چند تن از رهبران حزب حاکم «بهاراتیا جاناتا پارتی» (BJP) بیان شد. هوساباله با طرح این ادعا که برخی آیین‌های هندو «غیردینی» و «علمی» هستند، تلاش کرد انجام آن‌ها از سوی مسلمانان را بی‌اشکال جلوه دهد.

وی با زیر سؤال بردن مخالفت‌ها با این پیشنهاد گفت: «اگر برادران مسلمان ما سوریا ناماسکار انجام دهند، چه مشکلی پیش می‌آید؟ این به معنای جلوگیری از رفتن آن‌ها به مسجد نیست.» او همچنین افزود: «دین هندو برای همه سخن می‌گوید.» این سخنان از سوی منتقدان به‌عنوان نگاهی از موضع برتری و قیم‌مآبانه نسبت به مسلمانان تعبیر شده است.

این مقام RSS همچنین انجام مناسکی چون پرستش رودخانه‌ها و درختان را با توجیه «حفاظت از محیط‌زیست» مطرح کرد و گفت اگر مسلمانان نیز از این منظر چنین رفتارهایی داشته باشند، «اشتباهی نیست». منتقدان اما تأکید می‌کنند که این نوع سخنان، در عمل به معنای تحمیل هنجارهای دینی اکثریت بر اقلیت‌های مذهبی است.

فعالان حقوق اقلیت‌ها با اشاره به افزایش خشونت علیه مسلمانان، دالیت‌ها و مسیحیان در سال‌های اخیر، این سخنان را در ادامه پروژه «همسان‌سازی فرهنگی» و اسلام‌ستیزی ساختاری در هند ارزیابی کرده‌اند. به گفته آنان، ادعای عدم دشمنی RSS با اقلیت‌ها، با واقعیت‌های میدانی و تکرار خشونت‌های فرقه‌ای همخوانی ندارد.

